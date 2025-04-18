Возраст — помеха? Как мы счастливы на разных этапах жизни

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Новое исследование проливает свет на интересную особенность человеческой психики: наше чувство счастья меняется с возрастом, формируя так называемую "кривую счастья".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Турист

Почему мы чувствуем себя особенно счастливыми в юности и пожилом возрасте, и что происходит между этими периодами? Ответы подсказывают научные данные.

Согласно исследованиям, уровень удовлетворенности жизнью колеблется на протяжении всей жизни: в молодости он высок, затем снижается, достигая минимума в среднем возрасте, и снова начинает расти после 50 лет. Это явление наблюдается в самых разных странах и культурах, вне зависимости от уровня дохода, что говорит о его универсальном характере.

Профессор Дартмутского колледжа, доктор Дэвид Бланчфлауэр отмечает, что "кривая счастья" прослеживается по всему миру. По его словам, "наивысший уровень удовлетворения жизнью люди, как правило, испытывают около 18 лет, после чего он постепенно снижается".

На нижней точке кривой, в районе пятидесяти, многие сталкиваются с кризисом среднего возраста. По словам Бланчфлауэра, в молодости мы полны надежд и ожиданий, но с годами, если реальность не оправдывает мечты, может наступить разочарование. Это сопровождается ростом тревожности, чувства неудовлетворенности и даже депрессии.

После 50 лет многие начинают пересматривать жизненные приоритеты. Давление карьерных амбиций и социальных стандартов постепенно снижается. Люди чаще начинают ценить здоровье, семью, стабильность и душевное спокойствие. Осознанность и умение радоваться простым вещам становятся источником нового этапа счастья, передает kiskegyed.

Уточнения

Приорите́т (лат. prior «первый, старший») — понятие, показывающее важность, первенство. Например, приоритет действий определяет порядок их выполнения во времени.



