Технологическая революция: 44 планеты, имеющие шанс на жизнь, открыты благодаря AI

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Новая модель машинного обучения, разработанная учеными из Швейцарии, выявила 44 планеты земного типа, которые могут существовать в различных звездных системах нашей галактики.

Фото: commons.wikimedia.org by Hox Vaimmbru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ночь

Алгоритм, лежащий в основе модели, продемонстрировал поразительную точность — около 99%.

С помощью искусственного интеллекта исследователи теперь способны прогнозировать наличие ранее неизвестных планет, расположенных в так называемых обитаемых зонах — областях вокруг звезды, где условия позволяют существование жидкой воды, что является ключевым фактором для зарождения жизни.

Команда из Бернского университета и Исследовательского центра CCR Planet создала инновационный предиктор, способный анализировать данные о планетных системах и выявлять те, где, с высокой вероятностью, могут находиться экзопланеты, схожие с Землей.

Эти потенциально обитаемые планеты вращаются вокруг других звезд и могут обладать условиями, подходящими для жизни. Уникальность алгоритма в его способности эффективно обрабатывать огромные объемы данных и выявлять закономерности, указывающие на наличие таких объектов.

Доктор Жанна Даву, автор исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics, рассказала, что модель определила 44 звездные системы, в которых, по прогнозам, должны находиться по крайней мере по одной планете земного типа.

"Алгоритм показывает точность до 99%, что означает, что почти каждая из предсказанных систем действительно может содержать планету, напоминающую Землю", — подчеркнула Даву.

Старший научный сотрудник Центра космоса и обитаемости Энн Алерт добавил, что эта модель — одна из немногих в мире, обладающая такой глубиной и точностью анализа, что позволяет делать столь надежные прогнозы. По его словам, это важный шаг вперед в стремлении человечества найти другие обитаемые миры и, возможно, следы внеземной жизни.

Благодаря данной модели, ученые смогут быстрее и эффективнее определять наиболее перспективные системы для наблюдений, фокусируя телескопы на объектах, где вероятность обнаружения обитаемых планет наиболее высока. Это серьезно ускоряет процесс поиска и повышает шансы на научные открытия.

Алгоритм был обучен с использованием модели формирования планет, которая учитывает особенности эволюции планетных систем и позволяет предсказывать типы планет, формирующихся в различных условиях протопланетного диска.

В марте исследователи применили свою модель к системе звезды Барнарда, второй по удаленности от Земли, и обнаружили четыре планеты. Хотя по массе они близки к Земле, их орбиты слишком близки к звезде, что делает условия на них слишком горячими для поддержания жизни. Тем не менее, это подтверждает потенциал метода для поиска и классификации экзопланет, передает exame.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.



