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Всего две минуты в день: как быстрая прогулка сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний

2:43
Наука

Манос Стаматакис, профессор в Университете Сиднея, занимается исследованиями в области физической активности и общественного здоровья.

Ходьба
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Вместе с командой ученых Стаматакис проанализировал данные 24 139 взрослых, которые в течение недели носили устройства, отслеживающие их уровень активности. Ни один из участников не занимался спортом, но некоторые проявляли большую активность в быту: предпочитали лестницу лифту, часто делали уборку или просто двигались немного энергичнее.

Выяснилось, что даже короткие всплески активности (всего по 2 минуты) приносили ощутимую пользу. Люди, которые двигались более интенсивно (например, ходили в быстром темпе), имели почти вдвое меньший риск сердечного приступа или инсульта по сравнению с теми, кто вел малоподвижный образ жизни. Всего 24 минуты умеренной активности в день, даже если они разбиты на короткие отрезки, значительно снижали риски сердечно-сосудистых заболеваний и смертности — до 50%.

"Даже быстрая пятиминутная прогулка в день может сократить вероятность смерти от сердечных заболеваний почти на 40%", — отметил Стаматакис в интервью Washington Post.

По его словам, ключ в том, чтобы "искать поводы" для более энергичного движения в быту, даже если спорт не является частью вашей жизни.

Исследование основывалось на данных британского Биобанка, включающего десятки тысяч человек. Специальный алгоритм машинного обучения анализировал данные с устройств, фиксируя уровень активности в 10-секундных интервалах, и соотносил их с медицинскими записями. Оказалось, что даже те, кто не занимается спортом, но двигается энергично в повседневной жизни, болеют реже и живут дольше.

Что такое "живой ритм"? Это когда мы двигаемся с такой интенсивностью, что можем говорить, но уже не петь — как при умеренной физической нагрузке. Интенсивный уровень — это когда даже говорить становится трудно из-за учащенного дыхания.

На следующем этапе исследования ученые изучили влияние легкой активности — например, походов за кофе, вставания со стула или прогулки по офису. Результаты показали, что даже такие действия могут немного снизить риск болезней сердца и преждевременной смерти, если их суммарная продолжительность превышает два часа в день.

Итог прост: нам не обязательно кардинально менять образ жизни. Достаточно добавить немного активности в повседневные дела, передает news247.

Уточнения

Алгори́тм (лат. algorithmi — от имени среднеазиатского математика Аль-Хорезми) — совокупность точно заданных правил решения некоторого класса задач или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения определённой задачи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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