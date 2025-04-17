Когда Марс станет ближе? О рядом грядущей миссии — и что за ней стоит

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что миссия на Марс становится всё более достижимой целью.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

В социальной сети X он опубликовал смонтированный на компьютере видеоролик, иллюстрирующий предполагаемый полет на "красную планету" с участием представителей России, Саудовской Аравии и США. Дмитриев отметил, что подобные сюжеты всё больше приближены к реальности, пишет "Царьград".

Он также поделился публикацией блогера Марио Науфала, в которой приводится видеофрагмент выступления президента России Владимира Путина. В нём глава государства сравнивает Илона Маска с легендарным советским конструктором Сергеем Королевым и подчеркивает важность международного партнерства в космической сфере.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.



