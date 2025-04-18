Цветёт флокс — поднимается Луна: весеннее полнолуние с особым смыслом

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Раз в год Луна становится не просто полной, а особенной. Нет, она не окрашивается в розовый цвет, как можно было бы ожидать — но её влияние чувствуется по-настоящему.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz Луна охотника

Почему "розовая"?

Название "Розовая Луна" пришло из Северной Америки и связано вовсе не с оттенком небесного тела. Оно приурочено к цветению дикого флокса — растения с розовыми ароматными цветами, расцветающего в этот период.

В других культурах у этой Луны тоже поэтичные имена: в Китае — "Пионовая", в викканской традиции — "Семенная". Всё это символы цветения, обновления, пробуждения жизни после зимы.

Что значит это полнолуние?

Розовая Луна — это не просто астрономическое явление, а время, которое многие воспринимают как энергетически значимое.

Говорят, она символизирует эмоциональное пробуждение, внутреннее исцеление и новые начала. Она будто мягко приглашает: замедлиться, заглянуть вглубь себя и позволить себе цвести.

Когда её можно было увидеть?

Последняя Розовая Луна взошла в воскресенье, 13 марта, в 2:22 ночи. Это был единственный шанс в году увидеть это явление. А вот следующая появится только 2 апреля 2026 года — стоит заранее отметить в календаре.

Кстати, именно по весеннему полнолунию определяется дата Пасхи: она всегда приходится на первое воскресенье после него. В этом году это 20 апреля.

А как она влияет на сон?

Некоторые люди утверждают, что Луна мешает спать. И это может быть не просто миф. Исследования показывают: в период полнолуния мы действительно засыпаем позже и спим в среднем на час меньше. Не у всех, конечно, но у чувствительных — вполне.

Полнолуние может усилить эмоции, вызвать бессонницу или, наоборот, яркие сны.

Уточнения

Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae). Включает около 85 видов. В культуре — около 40 видов; в Европе некоторые из них были введены в культуре уже в середине XVIII века.



Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

