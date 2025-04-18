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Эти компании уже изменили будущее планеты — и теперь мы платим цену

2:23
Наука

Мы привыкли думать об изменении климата как о чем-то глобальном и абстрактном. Но оказывается, круг виновников куда уже. Речь идёт не просто о странах или секторах экономики — сегодня в фокусе внимания оказались конкретные компании.

Выбросы
Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0
Выбросы

Кто и как влияет на уровень океана

Новое исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, проливает свет на реальный масштаб ответственности корпораций.

Учёные проанализировали данные за период с 1854 года и оценили вклад 122 крупнейших мировых компаний — производителей нефти, газа, угля, а также цемента — в изменение климата. Эти компании известны как углеродные компании.

Исследователи создали модель, показывающую, насколько выбросы этих компаний способствовали повышению уровня моря.

Ведь это не только результат таяния льдов, но и теплового расширения воды — когда океаны буквально увеличиваются в объёме от нагрева.

Цифры, от которых становится не по себе

Выводы исследования звучат тревожно:

  • От 37% до 58% глобального повышения температуры можно отнести к деятельности этих компаний.
  • От 24% до 37% — вклад в повышение уровня океана.
  • Даже если сегодня резко сократить выбросы, инерция уже запущена: к 2300 году уровень моря поднимется ещё на 26-55 см — только из-за выбросов прошлого.

И это лишь вершина айсберга. Океаны и криосфера (ледяные массы планеты) реагируют медленно, но верно. Их отклик запаздывает на десятилетия и даже столетия, что делает проблему ещё более коварной.

Почему это важно

Осознание того, кто именно несёт ответственность, важно не для поиска крайних. Это знание помогает точнее нацеливать меры по снижению выбросов. Ведь если сосредоточиться на крупнейших источниках — можно добиться реальных изменений.

"Мы не только страдаем, но и будем продолжать страдать ещё веками от ущерба, причинённого небольшим числом корпоративных игроков, чьи продукты и вводящее в заблуждение поведение являются причиной изменения климата", — отмечают авторы работы.

Уточнения

Углеро́дный след (англ. carbon footprint) — совокупность всех выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом. Парниковые газы, включая диоксид углерода (CO2) и метан (CH4) и тд.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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