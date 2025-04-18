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Жизнь на Земле началась раньше, чем думали: что скрывает древний ЛУКА

2:48
Наука

Происхождение жизни остаётся одной из самых захватывающих загадок. Хотя Земле около 4,5 миллиардов лет, живые организмы появились на ней спустя всего несколько сотен миллионов лет. И, возможно, это произошло даже раньше, чем мы предполагали.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Кто такой ЛУКА?

ЛУКА — Последний универсальный общий предок — прародитель всего живого на Земле: от крошечных бактерий до огромных китов и растений.

Учёные считают, что ЛУКА был простой прокариотической клеткой без ядра, умеющей воспроизводиться и взаимодействовать с окружающей средой. Именно он заложил основу для всего биологического многообразия.

Когда появился ЛУКА?

Ранее предполагалось, что ЛУКА появился около 3,8 миллиарда лет назад. Но новое исследование, проведённое палеогенетиком из Бристольского университета Эдмундом Муди, сдвинуло эту дату ещё дальше в прошлое. По их данным, ЛУКА жил около 4,2 миллиарда лет назад — практически сразу после формирования Земли.

Как учёные вычислили его возраст?

Чтобы определить возраст ЛУКИ, использовали метод филогенетического анализа — изучение генетических мутаций, которые со временем накапливаются в ДНК.

Эти изменения работают как "молекулярные часы", позволяя оценить, когда различные виды разделились от общего предка. С помощью сравнения современных генов исследователи смогли вычислить примерный возраст ЛУКИ.

Как мог выглядеть ЛУКА?

Конкретного изображения у нас нет — прямых окаменелостей таких древних существ не сохранилось.

Однако учёные предполагают, что ЛУКА был достаточно сложным для своего времени: возможно, обладал зачаточной иммунной системой, защищающей от вирусов, и жил в экстремальных условиях — в воде, насыщенной металлами и химическими веществами, при высоких температурах и давлениях.

Его существование поддерживало первичную экосистему, где отходы одних организмов служили пищей для других.

Почему это важно?

Идея о том, что ЛУКА жил 4,2 миллиарда лет назад, меняет наше понимание истории жизни. Она открывает новые горизонты для исследований: как в столь тяжёлых условиях смог появиться организм, ставший началом всего живого на планете?

Пока вопросов больше, чем ответов. Как именно появился ЛУКА? Возник ли он в "первобытном супе" или у гидротермальных источников?

Исследования продолжаются — и, возможно, самые удивительные открытия ещё впереди.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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