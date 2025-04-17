Прорыв в науке: куриное мясо впервые вырастили искусственно

Ученые придумали, как выращивать куриное мясо искусственным методом, имитируя работу сосудов с помощью миниатюрных полых волокон.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куриное филе

Они дали тканям достаточно кислорода и питательных веществ, используя систему из тысячи волокон, по которым циркулирует жидкость. Итоговый вес мяса составил почти 10 граммов.

В дальнейшем учёные будут улучшать систему доставки кислорода, а также делать материалы пищевыми.

Японские учёные считают, что технологии могут привести к массовому производству экологичного мяса.

Уточнения

Лаборатория (средн. лат. laboratorium, от laboro «работаю») — оборудованное помещение, приспособленное для научных опытов и исследований: химических, физических, технических, механических, физиологических, психологических и других.

