Прорыв в науке: куриное мясо впервые вырастили искусственно

Ученые придумали, как выращивать куриное мясо искусственным методом, имитируя работу сосудов с помощью миниатюрных полых волокон.
Они дали тканям достаточно кислорода и питательных веществ, используя систему из тысячи волокон, по которым циркулирует жидкость. Итоговый вес мяса составил почти 10 граммов.
В дальнейшем учёные будут улучшать систему доставки кислорода, а также делать материалы пищевыми.
Японские учёные считают, что технологии могут привести к массовому производству экологичного мяса.
Лаборатория (средн. лат. laboratorium, от laboro «работаю») — оборудованное помещение, приспособленное для научных опытов и исследований: химических, физических, технических, механических, физиологических, психологических и других.
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.