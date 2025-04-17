Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дети и агрессия: как правильно воспитать, чтобы избежать ложных диагнозов
Дилара Зинатуллина разрыдалась в эфире, вспоминая развод с Моргенштерном*
Общепит СССР. Как выглядел идеальный обед в заводской столовой
Признаки жизни найдены на покрытой океаном планете
Простое решение: как без бумажной волокиты пожилые граждане получат удвоенные пенсии
Папоротник на даче: как вырастить зелёный уголок, как в лесу
Отекло всё тело? Секретный противовоспалительный напиток, который вас спасет
Не химия, а природа: растения, которые защитят ваш дом от тараканов
Натуралка или сухой корм: что подойдёт вислоухому

Прорыв в науке: куриное мясо впервые вырастили искусственно

Наука

Ученые придумали, как выращивать куриное мясо искусственным методом, имитируя работу сосудов с помощью миниатюрных полых волокон.

куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриное филе

Они дали тканям достаточно кислорода и питательных веществ, используя систему из тысячи волокон, по которым циркулирует жидкость. Итоговый вес мяса составил почти 10 граммов.

В дальнейшем учёные будут улучшать систему доставки кислорода, а также делать материалы пищевыми.

Японские учёные считают, что технологии могут привести к массовому производству экологичного мяса.

Уточнения

Лаборатория (средн. лат. laboratorium, от laboro «работаю») — оборудованное помещение, приспособленное для научных опытов и исследований: химических, физических, технических, механических, физиологических, психологических и других. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Красота и стиль
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек Аудио 
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Кабаева высказалась о квитках для атлетов: как диванные клопы решают судьбы наших спортсменов
Что посмотреть и что съесть на самом красивом острове Ломбардии
Престиж на четырёх лапах: какие собаки стали символом статуса
Что не стоит есть при вздутии и болях в животе: решение проще, чем кажется
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом?
Близится конец: на Украине успокоили украинцев
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю
Украина не скроет правду: Запад узнал подробности ударов по Сумам
Певица Алёна Апина объяснила, почему больше не выйдет замуж
Многоформатная Россия: какой себя видит РФ в мировой политике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.