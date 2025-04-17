Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наша планета встретит поистине жаркий год —вот чего стоит ожидать
Анна Пересильд раскрывает правду о своих отношениях с Ваней Дмитриенко: очень рада, что он есть
Пёс-обнимашка: породы, которые не могут без вас ни минуты
Углеродное волокно под запретом: как это решение изменит будущее автопрома и аэрокосмической промышленности?
Импорт под контролем: эти бренды окажутся под ограничениями от Минпромторга
Новая травма и слезы Неймара мешают переговорам за рубежом
Зрение начнут возвращать инъекциями золота
Марк Эйдельштейн признался, что завидовал Борисову: Юру номинируют, а меня — нет
Удар по кошельку, который разрушает память: неожиданная угроза

Признаки жизни найдены на покрытой океаном планете

0:40
Наука

Астрономы во главе во главе с группой ученых из Кембриджского университета нашли молекулы, которые на Земле производят только живые организмы, на покрытой океаном планете.

Космос
Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Ее называют K2-18c, она вращается вокруг красного карлика в созвездии Льва и, по предварительным данным, полностью покрыта океаном.

Эта планета находится в 124 световых годах от нашей, она больше Земли в два раза, а год на ней проходит за 33 дня. Температура на поверхности, по расчётам исследователей, составляет около 20-30°C, пишет KP. RU.

Уточнения

K2-18 b также EPIC 201912552 b — экзопланета у красного карлика K2-18.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Авто
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей Аудио 
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше
Садоводство, цветоводство
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше Аудио 
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Кабаева высказалась о квитках для атлетов: как диванные клопы решают судьбы наших спортсменов
Что посмотреть и что съесть на самом красивом острове Ломбардии
Престиж на четырёх лапах: какие собаки стали символом статуса
Что не стоит есть при вздутии и болях в животе: решение проще, чем кажется
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом?
Близится конец: на Украине успокоили украинцев
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю
Украина не скроет правду: Запад узнал подробности ударов по Сумам
Певица Алёна Апина объяснила, почему больше не выйдет замуж
Многоформатная Россия: какой себя видит РФ в мировой политике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.