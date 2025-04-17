Признаки жизни найдены на покрытой океаном планете

0:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы во главе во главе с группой ученых из Кембриджского университета нашли молекулы, которые на Земле производят только живые организмы, на покрытой океаном планете.

Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Ее называют K2-18c, она вращается вокруг красного карлика в созвездии Льва и, по предварительным данным, полностью покрыта океаном.

Эта планета находится в 124 световых годах от нашей, она больше Земли в два раза, а год на ней проходит за 33 дня. Температура на поверхности, по расчётам исследователей, составляет около 20-30°C, пишет KP. RU.

Уточнения

K2-18 b также EPIC 201912552 b — экзопланета у красного карлика K2-18.

