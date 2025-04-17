Признаки жизни найдены на покрытой океаном планете

Астрономы во главе во главе с группой ученых из Кембриджского университета нашли молекулы, которые на Земле производят только живые организмы, на покрытой океаном планете.
Ее называют K2-18c, она вращается вокруг красного карлика в созвездии Льва и, по предварительным данным, полностью покрыта океаном.
Эта планета находится в 124 световых годах от нашей, она больше Земли в два раза, а год на ней проходит за 33 дня. Температура на поверхности, по расчётам исследователей, составляет около 20-30°C, пишет KP. RU.
K2-18 b также EPIC 201912552 b — экзопланета у красного карлика K2-18.
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