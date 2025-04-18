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Далеко за звёздами что-то дышит: химия, которая заставила человечество затаить дыхание

2:25
Наука

Планета K2-18 b, расположенная в 124 световых годах от Земли, стала главным кандидатом на роль первой внесолнечной обители жизни. Обнаруженные в её атмосфере следы двух химических веществ — диметилсульфида (DMS) и диметилдисульфида (DMDS) — на Земле ассоциируются исключительно с биологической активностью. И хотя их наличие не является доказательством инопланетной жизни, это открытие стало самым убедительным за всю историю наблюдений.

Земля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Земля

Планета с двойной интригой

K2-18 b — гигантская экзопланета в созвездии Льва, почти в девять раз массивнее Земли. Она вращается вокруг холодного красного карлика в пределах обитаемой зоны, где теоретически возможно существование воды в жидкой форме. Ранее телескоп "Хаббл" зафиксировал в её атмосфере водяной пар, позже — метан. Теперь к ним добавились потенциальные биосигнатуры.

Сигналы DMS и DMDS, зафиксированные телескопом "Джеймс Уэбб", оказались необычно сильными. По расчётам, концентрация этих веществ может быть в тысячи раз выше, чем на Земле. Это делает планету не просто интересной — она становится научной сенсацией.

Между надеждой и скепсисом

Однако не всё так однозначно. Существует вероятность, что обнаруженные соединения имеют небиологическое происхождение. Возможные источники — кометы, вулканы, грозы или экзотические химические реакции. Также остаётся неясным, действительно ли на планете есть океан, или же её поверхность представляет собой магматическую пустыню.

Тем не менее, метод спектроскопии, позволяющий "просветить" атмосферу экзопланеты при её прохождении перед звездой, даёт учёным уникальную возможность изучать химию далёких миров без необходимости физически к ним приближаться.

Переломный момент в поиске жизни

Хотя часть научного сообщества сохраняет скепсис, само открытие воспринимается как возможный поворотный момент. Если законы биологии универсальны, то именно такие химические сигналы — а не визуальные изображения или полёты — могут первыми подтвердить существование жизни за пределами Солнечной системы.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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