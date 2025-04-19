Они жили в камне два миллиарда лет — и теперь могут рассказать, есть ли жизнь на Марсе

В Южной Африке обнаружено нечто, способное изменить научное представление о зарождении жизни. Японские исследователи нашли живые микроорганизмы в породе возрастом более двух миллиардов лет. Это открытие может пролить свет на самые ранние этапы эволюции.
Образцы были взяты в магматическом комплексе Бушвельд (CIB), одном из крупнейших геологических объектов на планете. Здесь сосредоточены богатейшие в мире месторождения платины, а сама порода сформировалась около двух миллиардов лет назад в результате массивных вулканических процессов. Со временем лава остыла, и в её массиве возникли трещины, которые стали замкнутой экологической нишей для микроскопической жизни.
Минеральная среда, богатая соединениями серы, создала уникальные химические условия, в которых микроорганизмы могли выживать и развиваться — совершенно изолированно от внешнего мира.
Команда исследователей провела анализ ДНК, чтобы исключить возможность загрязнения бурового оборудования. Используя специально разработанную методику, они подтвердили, что обнаруженные микробы действительно местные — они выживали в породе, не контактируя с поверхностью в течение сотен миллионов лет.
Это открытие не только важно для понимания жизни на Земле, но и усиливает надежды на обнаружение жизни на других планетах. В настоящее время марсоход Perseverance исследует породы аналогичного возраста. Теперь становится ясно, что даже в столь древней и суровой среде может сохраняться жизнь, если условия позволяют.
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