Они жили в камне два миллиарда лет — и теперь могут рассказать, есть ли жизнь на Марсе

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

В Южной Африке обнаружено нечто, способное изменить научное представление о зарождении жизни. Японские исследователи нашли живые микроорганизмы в породе возрастом более двух миллиардов лет. Это открытие может пролить свет на самые ранние этапы эволюции.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Биологическая жизнь в застывшей лаве

Образцы были взяты в магматическом комплексе Бушвельд (CIB), одном из крупнейших геологических объектов на планете. Здесь сосредоточены богатейшие в мире месторождения платины, а сама порода сформировалась около двух миллиардов лет назад в результате массивных вулканических процессов. Со временем лава остыла, и в её массиве возникли трещины, которые стали замкнутой экологической нишей для микроскопической жизни.

Минеральная среда, богатая соединениями серы, создала уникальные химические условия, в которых микроорганизмы могли выживать и развиваться — совершенно изолированно от внешнего мира.

Проверка подлинности: это не загрязнение

Команда исследователей провела анализ ДНК, чтобы исключить возможность загрязнения бурового оборудования. Используя специально разработанную методику, они подтвердили, что обнаруженные микробы действительно местные — они выживали в породе, не контактируя с поверхностью в течение сотен миллионов лет.

Связь с Марсом

Это открытие не только важно для понимания жизни на Земле, но и усиливает надежды на обнаружение жизни на других планетах. В настоящее время марсоход Perseverance исследует породы аналогичного возраста. Теперь становится ясно, что даже в столь древней и суровой среде может сохраняться жизнь, если условия позволяют.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

