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Почему зубы мудрости всё ещё растут — неожиданный ответ от эволюции

1:54
Наука

Наши далёкие предки, например Australopithecus afarensis — тот самый "вид Люси", обитавший 3-4 миллиона лет назад, имели куда более массивные челюсти. Их рацион состоял из сырого мяса, корней, твёрдых растений. Для такой еды были нужны сильные жевательные мышцы и крупные коренные зубы — в том числе третий моляр, который мы теперь зовём зубом мудрости.

Ретинированный зуб мудрости
Фото: commons.wikimedia.org by Nizil Shah, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ретинированный зуб мудрости

Современная пища стала мягче, обработаннее, а вместе с ней — и наши челюсти меньше. Но гены всё помнят. Поэтому даже если в рационе нет ничего жёстче морковки, зуб мудрости может всё равно вырасти — просто потому, что так было "запрограммировано" миллионы лет назад.

Когда зубы не появляются вовсе

Примерно у каждого четвёртого человека один или несколько зубов мудрости даже не формируются. Это не ошибка — просто индивидуальная особенность, за которую стоит благодарить наследственность. Учёные до сих пор не выяснили, какие именно гены за это отвечают, но точно знают: природа начинает постепенно отказываться от ненужного.

Когда зубы мудрости — это удача

Есть и другая категория везунчиков. У них зубы мудрости вырастают ровно, не мешают соседям и не вызывают боли. В таком случае они вполне могут остаться — дополнительный "инструмент" для жевания лишним не будет. Да и удаление — это не обязательная мера, если зуб не доставляет хлопот.

Даже неандертальцы чистили зубы

Самое удивительное — даже неандертальцы следили за гигиеной полости рта. Археологи находят следы чистки зубов даже у очень древних останков. Так что зуб мудрости — это не только эволюционный рудимент, но и напоминание: забота о себе начинается с простых привычек.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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