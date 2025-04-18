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Энергетический монстр микромира: бактерия, которую видно глазом

2:09
Наука

Можно ли представить себе бактерию, которую видно невооружённым глазом? Оказывается — да. Удивительные представители семейства Epulopiscium ломают привычные представления о микромире.

Бактерии
Фото: vaam.de by Андреас Клингль, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бактерии

Они в миллионы раз крупнее обычной кишечной палочки E. coli и обитают в строго определённом месте на Земле — в кишечнике тропической рыбы-хирурга Naso tonganus, живущей среди кораллов Индийского и Тихого океанов.

Гиганты с невиданными способностями

Открытые ещё в 1985 году, эти бактерии долго оставались загадкой. Но недавно исследователи из Корнеллского университета впервые расшифровали геном одной из них — Epulopiscium viviparous (в переводе с латыни — "живородящая").

Эта бактерия поражает не только размерами. В отличие от привычных методов размножения делением, E. viviparous воспроизводит до 12 дочерних клеток прямо внутри себя. Те развиваются и затем выходят наружу — редкое явление для одноклеточных организмов.

Энергия без кислорода

При этом бактерии активно передвигаются с помощью тонких жгутиков, что требует немалых затрат энергии. И вот главный парадокс: они живут в среде, где кислорода практически нет, и получают энергию через процесс ферментации.

Чтобы выживать и поддерживать свои размеры, E. viviparous пришлось стать настоящей энергетической фабрикой. Учёные сравнивают её с митохондриями — источниками энергии в клетках многоклеточных организмов.

Гениальная адаптация

Генетический анализ показал, что львиная доля ДНК бактерии запрограммирована на выработку ферментов, эффективно перерабатывающих питательные вещества, доступные в рыбьем кишечнике.

Помогает в этом и особая структура внешней мембраны — она покрыта множеством складок, которые увеличивают поверхность. Это значит, что через неё можно быстрее и больше транспортировать белков, а значит — вырабатывать больше энергии.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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