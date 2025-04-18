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Африка трескается на части — и скоро мы увидим нечто поразительное

2:35
Наука

Африка трескается по шву. На востоке континента происходит то, что учёные раньше считали невозможным в обозримом будущем: формируется новый океан — и происходит это куда быстрее, чем предполагалось.

Великая рифтовая Долина Африки
Фото: https://commons.wikimedia.org by DavidMPyle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Великая рифтовая Долина Африки

Разлом, который меняет карту мира

От Мозамбика до Красного моря протянулась гигантская система трещин — Восточно-Африканский рифт. Здесь африканская и сомалийская литосферные плиты расходятся со скоростью около 0,8 см в год. Казалось бы, ничтожно мало — но в 2005 году в регионе Афар, Эфиопия, Земля показала, что может действовать куда быстрее.

Земля раскрылась за считаные недели

Всего за несколько недель тогда произошло более 420 землетрясений, и на поверхности появилась гигантская трещина длиной 60 км и глубиной до 10 метров. Геологи были шокированы: то, что обычно занимает века, произошло почти мгновенно.

Что будет дальше

Этот процесс означает не просто геологические изменения. В течение примерно миллиона лет, а возможно — и быстрее, Восточный Рог Африки (Сомали, Джибути, Кения) может окончательно оторваться от материка и превратиться в остров, окружённый новым океаном.

Меняется всё - от природы до экономики

Новая береговая линия потенциально пройдёт от Красного моря до Танзании. Станут возможны новые морские пути, а у стран без выхода к морю, вроде Замбии и Уганды, появится шанс на прямой доступ к океану. Это изменит не только экономику региона, но и всю его экологию: появление морской среды заставит адаптироваться целые экосистемы.

Рифт как живой организм

Великая рифтовая долина — более 6 тысяч километров тектонических шрамов — уже видимое доказательство происходящих перемен. Здесь сталкиваются три литосферные плиты: африканская, сомалийская и аравийская. Давление в земной коре копится, а затем вырывается наружу в виде землетрясений и извержений.

Что это значит для мира

Расположенный у ворот Красного моря и Суэцкого канала, Восточный Рог Африки — стратегически важный регион. Любая тектоническая активность здесь может сказаться на глобальной торговле. Политика, экономика, экология — всё окажется вовлечено в этот тектонический ребус.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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