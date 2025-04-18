Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осознанные сны затягивают в капкан: врач бьет тревогу о жутком замещении реальности
Летит ко дну: одно из самых известных аэропортов мира может исчезнуть под водой
4,2 миллиарда лет назад: жизнь началась почти сразу после Земли
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система
Венецианская штукатурка и просроченные квитанции — квартира Волочковой на продаже
Минус 49% пьяных ДТП — как "сухой закон" меняет Вологду
Европа включается в мирный процесс — Рубио и Лавров договорились
ГОСТ на куличи? Общественники устали от "псевдопасхальной" выпечки
Россия вычеркнула талибов из списка террористов — что это значит

Машина против кисти: художник бросил вызов искусственному интеллекту

2:49
Наука

Когда вы читаете эту статью, велика вероятность, что её уже "прочитала" машина. Алгоритмы, подобные ChatGPT, накапливают данные, чтобы имитировать человеческую речь. Но могут ли они создать по-настоящему новое высказывание о художнике Дэвиде Сэлле, чей путь в искусстве начался ещё в 1980-х?

Искусственный интеллект
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Искусственный интеллект

В 2023 году Сэлле начал экспериментировать с ИИ — и недавно представил свои новые работы в Лондоне, в галерее Thaddaeus Ropac. Серия New Pastorals выглядит как написанная вручную: широкие мазки маслом, динамичные композиции.

Но если приглядеться, можно заметить: под живописью прячется цифровая печать. Это след искусственного интеллекта, обученного на старых картинах самого художника.

Как всё началось

Ещё в 2015-м Сэлле критиковал цифровые инструменты. Однако спустя несколько лет придумал виртуальную игру, где можно было бы перемещать фрагменты его картин.

Технически проект оказался нереализуемым, но зато он познакомился с инженером Даникой Лашук и создателем ИИ-редактора Wand Грантом Дэвисом. Вместе они стали "учить" алгоритм живописи: в качестве примеров использовали Уорхола, Хоппера, де Кирико и других.

"Я просто отправил машину в художественную школу", — вспоминает Сэлле.

Машина учится быстро

Поначалу результаты были неубедительными — глянцевые, мультяшные формы без живости. Но всё изменилось, когда Сэлле загрузил в модель сканы своих акварелей. ИИ начал "чувствовать" мазки кисти.

Скорость обучения поразила: то, на что у человека ушли бы годы, алгоритм освоил за считаные недели.

Возвращение к старым работам

Для обучения модели Сэлле использовал цикл Pastorals, созданный в 1999–2000 годах. Тогда критики сочли их "холодными" и "разрозненными". Но теперь, в версии New Pastorals, всё иначе. Мазки — смелее и свободнее, композиции — как будто пропущены через блендер. И всё это выглядит ещё более "живописным", чем оригиналы.

Что дальше

ИИ не заменил художника, но стал мощным инструментом. Сэлле может задавать модели степень похожести на оригиналы, регулируя "рычаг" от "почти идентично" до "абсолютно иначе". И хотя сам художник говорит, что ИИ ничему его не научил, результаты говорят об обратном.

Сэлле остаётся верен постмодернизму: источник не так важен, важнее — процесс. И в этом смысле, человек и машина сегодня не такие уж и разные.

Уточнения

Жи́вопись - наиболее популярный и прославленный в европейской культуре вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря
Красота и стиль
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря Аудио 
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Авто
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода Аудио 
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Трамп против Европы и Украины: как меняется позиция США в конфликте? Дмитрий Плотников США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Последние материалы
Три дерева, которые превращают участок в природный оберег
Без капканов и химии: простой способ выгнать крота с дачи
Пена, струя и разводы: как помыть машину правильно и не испортить ЛКП
Самое дорогое просекко представили на Vinitaly — и оно завораживает
Убираем жир и показываем кубики — без изнуряющих тренировок
Ограничения Китая на экспорт РЗМ угрожают системе здравоохранения США
Самые грациозные и ласковые: топ пород короткошерстных кошек
Сладости портят зубы сильнее, чем вы думали — вот почему
Трамп против Европы и Украины: как меняется позиция США в конфликте?
Летний сезон близко: Arpad bath раскрывает секреты подготовки к открытию пляжа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.