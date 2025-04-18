Машина против кисти: художник бросил вызов искусственному интеллекту

2:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда вы читаете эту статью, велика вероятность, что её уже "прочитала" машина. Алгоритмы, подобные ChatGPT, накапливают данные, чтобы имитировать человеческую речь. Но могут ли они создать по-настоящему новое высказывание о художнике Дэвиде Сэлле, чей путь в искусстве начался ещё в 1980-х?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Искусственный интеллект

В 2023 году Сэлле начал экспериментировать с ИИ — и недавно представил свои новые работы в Лондоне, в галерее Thaddaeus Ropac. Серия New Pastorals выглядит как написанная вручную: широкие мазки маслом, динамичные композиции.

Но если приглядеться, можно заметить: под живописью прячется цифровая печать. Это след искусственного интеллекта, обученного на старых картинах самого художника.

Как всё началось

Ещё в 2015-м Сэлле критиковал цифровые инструменты. Однако спустя несколько лет придумал виртуальную игру, где можно было бы перемещать фрагменты его картин.

Технически проект оказался нереализуемым, но зато он познакомился с инженером Даникой Лашук и создателем ИИ-редактора Wand Грантом Дэвисом. Вместе они стали "учить" алгоритм живописи: в качестве примеров использовали Уорхола, Хоппера, де Кирико и других.

"Я просто отправил машину в художественную школу", — вспоминает Сэлле.

Машина учится быстро

Поначалу результаты были неубедительными — глянцевые, мультяшные формы без живости. Но всё изменилось, когда Сэлле загрузил в модель сканы своих акварелей. ИИ начал "чувствовать" мазки кисти.

Скорость обучения поразила: то, на что у человека ушли бы годы, алгоритм освоил за считаные недели.

Возвращение к старым работам

Для обучения модели Сэлле использовал цикл Pastorals, созданный в 1999–2000 годах. Тогда критики сочли их "холодными" и "разрозненными". Но теперь, в версии New Pastorals, всё иначе. Мазки — смелее и свободнее, композиции — как будто пропущены через блендер. И всё это выглядит ещё более "живописным", чем оригиналы.

Что дальше

ИИ не заменил художника, но стал мощным инструментом. Сэлле может задавать модели степень похожести на оригиналы, регулируя "рычаг" от "почти идентично" до "абсолютно иначе". И хотя сам художник говорит, что ИИ ничему его не научил, результаты говорят об обратном.

Сэлле остаётся верен постмодернизму: источник не так важен, важнее — процесс. И в этом смысле, человек и машина сегодня не такие уж и разные.

Уточнения

Жи́вопись - наиболее популярный и прославленный в европейской культуре вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность.

