Когда вы читаете эту статью, велика вероятность, что её уже "прочитала" машина. Алгоритмы, подобные ChatGPT, накапливают данные, чтобы имитировать человеческую речь. Но могут ли они создать по-настоящему новое высказывание о художнике Дэвиде Сэлле, чей путь в искусстве начался ещё в 1980-х?
В 2023 году Сэлле начал экспериментировать с ИИ — и недавно представил свои новые работы в Лондоне, в галерее Thaddaeus Ropac. Серия New Pastorals выглядит как написанная вручную: широкие мазки маслом, динамичные композиции.
Но если приглядеться, можно заметить: под живописью прячется цифровая печать. Это след искусственного интеллекта, обученного на старых картинах самого художника.
Ещё в 2015-м Сэлле критиковал цифровые инструменты. Однако спустя несколько лет придумал виртуальную игру, где можно было бы перемещать фрагменты его картин.
Технически проект оказался нереализуемым, но зато он познакомился с инженером Даникой Лашук и создателем ИИ-редактора Wand Грантом Дэвисом. Вместе они стали "учить" алгоритм живописи: в качестве примеров использовали Уорхола, Хоппера, де Кирико и других.
"Я просто отправил машину в художественную школу", — вспоминает Сэлле.
Поначалу результаты были неубедительными — глянцевые, мультяшные формы без живости. Но всё изменилось, когда Сэлле загрузил в модель сканы своих акварелей. ИИ начал "чувствовать" мазки кисти.
Скорость обучения поразила: то, на что у человека ушли бы годы, алгоритм освоил за считаные недели.
Для обучения модели Сэлле использовал цикл Pastorals, созданный в 1999–2000 годах. Тогда критики сочли их "холодными" и "разрозненными". Но теперь, в версии New Pastorals, всё иначе. Мазки — смелее и свободнее, композиции — как будто пропущены через блендер. И всё это выглядит ещё более "живописным", чем оригиналы.
ИИ не заменил художника, но стал мощным инструментом. Сэлле может задавать модели степень похожести на оригиналы, регулируя "рычаг" от "почти идентично" до "абсолютно иначе". И хотя сам художник говорит, что ИИ ничему его не научил, результаты говорят об обратном.
Сэлле остаётся верен постмодернизму: источник не так важен, важнее — процесс. И в этом смысле, человек и машина сегодня не такие уж и разные.
Жи́вопись - наиболее популярный и прославленный в европейской культуре вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.