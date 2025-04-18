Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осанка, как у балерины: упражнения, которые вытягивают и укрепляют спину
Доллар взлетит до 100? Экономисты раскрыли, когда ждать удар по рублю
Кто любимчик кошки? Проверьте, что её привлекает ночью
Роскошные бутоны каждое лето: как правильно сажать сирийскую розу
Сакура, чайная церемония и джайнский учитель: как сад Музея азиатских искусств в Будапеште объединяет Китай, Индию и Японию
Привычка досаливать еду может стоить вам душевного равновесия
Проблемы с двигателем: возможно, виновата крышка, которую никто не проверяет
За кулисами славы: Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве
Икарус 280 — гармошка, которая пахла резиной и Венгрией

Где было начало: ответ, который перевернёт ваше представление о Вселенной

2:38
Наука

Мы привыкли думать о себе как о чем-то значимом, но иногда стоит посмотреть шире. Откуда появилось всё: пространство, время, материя, энергия и даже законы, что ими управляют? Самый важный вопрос всех времён наконец начинает получать ответы — и они впечатляют.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Когда всё изменилось

До XIX века происхождение Вселенной оставалось территорией мифов и религии. Но с открытиями геологов и естествоиспытателей, таких как Чарльз Дарвин, стало ясно: Земле не тысячи лет, а миллионы и даже миллиарды. Это был первый шаг к пониманию древности мира.

Вселенная, которая расширяется

Настоящая революция пришла с началом XX века. Альберт Эйнштейн с теорией относительности показал, что пространство и время — это нечто гибкое, подверженное влиянию материи.

Астрономы Весто Слайфер и Эдвин Хаббл доказали, что галактики удаляются от нас — значит, Вселенная расширяется. Это стало основой теории "горячего Большого взрыва", по которой всё началось с невероятно плотного и горячего состояния.

Невидимое эхо начала

В 1965 году Арно Пензиас и Роберт Уилсон обнаружили фоновое космическое излучение — едва уловимое тепло, равномерно распространяющееся по всей Вселенной. Это прямое доказательство Большого взрыва. Современные приборы измерили его с феноменальной точностью, подтвердив все предсказания теории.

Почему этого оказалось мало

Но классическая модель имела пробелы. Почему температура разных частей Вселенной почти одинакова, если они никогда не взаимодействовали? Почему геометрия пространства столь идеальна? И где частицы, которые должны были остаться от горячего начала?

Ответом стала теория инфляции. Она предполагает, что до горячей фазы Вселенная мгновенно и колоссально расширилась. Это объясняет однородность, плоскость и даже мелкие флуктуации плотности, из которых позже образовались галактики.

Что мы знаем сегодня

Сегодняшняя модель — это горячий инфляционный Большой взрыв. Она даёт убедительное объяснение начала всего, но не окончательное:

Какова была длительность инфляции

Что стало её причиной?
Можно ли обнаружить гравитационные волны от той эпохи?
Мы ближе, чем когда-либо, к пониманию происхождения мира. Но каждая разгаданная тайна приносит новые загадки.

Уточнения

Вселе́нная (от словообразовательной кальки с греч. οικουμένε "ойкумена", "обитаемое, освоенное людьми пространство" — всеобъемлющее понятие в эпоху представлений о Земле как о середине мира) — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Садоводство, цветоводство
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Фестиваль Вайкуле в Юрмале трещит по швам: почему билеты на Рандеву никто не берёт
Правда ТВ
Фестиваль Вайкуле в Юрмале трещит по швам: почему билеты на Рандеву никто не берёт Аудио 
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Авто
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя Любовь Степушова 30 или 200 вёрст соседства: сколько километров должно быть между Украиной и Россией? Дмитрий Плотников Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Последние материалы
Кто любимчик кошки? Проверьте, что её привлекает ночью
Роскошные бутоны каждое лето: как правильно сажать сирийскую розу
Сакура, чайная церемония и джайнский учитель: как сад Музея азиатских искусств в Будапеште объединяет Китай, Индию и Японию
Привычка досаливать еду может стоить вам душевного равновесия
Проблемы с двигателем: возможно, виновата крышка, которую никто не проверяет
За кулисами славы: Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве
Где было начало: ответ, который перевернёт ваше представление о Вселенной
Икарус 280 — гармошка, которая пахла резиной и Венгрией
Забудь про резкие скачки сахара: секрет в одном утреннем ритуале
Тени забыты, подводка сброшена — один цвет творит чудеса с карими глазами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.