Радиоактивный след в океане: что оставила после себя умершая звезда

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что событие в глубоком космосе, произошедшее 2,5 миллиона лет назад, повлияло на эволюцию жизни в земных океанах. Звучит как сюжет фантастического фильма, но именно к такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.

Фото: nasa.gov by NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) and J. Green (University of Colorado, Boulder), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв сверхновой в Малом Магеллановом Облаке

Виновник — сверхновая

Они исследовали следы последней сверхновой, произошедшей относительно близко к Земле. И именно в этот период резко увеличилось разнообразие вирусов, поражающих рыб в африканском озере Танганьика. Своё открытие исследователи опубликовали в The Astrophysical Journal Letters.

Радиоактивный след

Когда сверхновая взрывается, она выбрасывает в космос свет, частицы и тяжёлые элементы. Один из них — радиоактивный изотоп железа-60 с периодом полураспада 2,6 млн лет — учёные обнаружили в морских отложениях. Это позволило точно датировать взрыв.

Где это произошло

Опираясь на расчёты, исследователи предположили две возможные области, где могла произойти та самая сверхновая: Centaurus Lupus (457 световых лет от Земли) или Tucana-Horologium (228 световых лет). Оба региона подходили по временным и пространственным параметрам.

Космическое излучение и мутации

Чем ближе была сверхновая, тем выше уровень радиации на Земле. На пике значения могли достигать 10 миллигреев в год, снижаясь со временем. Главную роль играли мюоны — частицы, проникающие до самой поверхности планеты. Именно они, по мнению учёных, могли повреждать ДНК, провоцируя мутации и увеличивая темпы эволюции.

"Где бы вы ни были, вы не можете полностью избежать космического излучения, разве что на дне океана или глубоко под землёй", — объясняет астрофизик Ноэми Глобус, одна из авторов исследования.

Не все согласны

Однако мнения разделились. Некоторые учёные считают, что вирусы с повреждённым геномом просто неспособны к заражению. Другие, напротив, допускают влияние радиации на скорость мутаций. Однозначных доказательств пока нет, но космическое излучение, похоже, — важный экологический фактор, с которым нельзя не считаться.

Уточнения

Звезда́ - массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

