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Секретное оружие науки: ИИ нашёл гипотезу, о которой никто не думал

2:07
Наука

Что, если сложнейшие научные гипотезы, над которыми люди работают годами, можно было бы формулировать за пару дней? Фантастика? Уже реальность. Новый ИИ от Google, Co-scientist, всего за 48 часов пришёл к тем же выводам, на которые у группы учёных из Imperial College London ушло 10 лет.

Google
Фото: shopify.com by Farah is licensed under Burst Some Rights Reserved
Google

Когда машина догоняет человека

Учёные посвятили десятилетие изучению устойчивости супербактерий к антибиотикам. Работа кропотливая, жизненно важная для медицины. И тут — неожиданное открытие: ИИ Google на базе Gemini 2.0 воссоздаёт ту же гипотезу всего за двое суток.

Один из исследователей, Хосе Р. Пенадес, был настолько ошеломлён, что связался с Google, заподозрив утечку данных. Но выяснилось: ИИ действовал независимо, анализируя открытые научные публикации.

Больше, чем просто копия

Co-scientist не просто повторил идеи людей — он пошёл дальше. ИИ предложил четыре новые гипотезы, одна из которых настолько свежа, что команда уже начала её изучение. Это доказывает, что искусственный интеллект может не только ускорять работу, но и быть креативным.

Симбиоз, а не замена

Несмотря на страхи об "исчезновении профессий", ИИ становится партнёром, а не конкурентом.

Теперь исследователи могут сосредоточиться на творческой части своей работы, передав рутину машинам: поиск данных, выявление связей, генерация первичных теорий. Конечно, ИИ всё ещё склонен к ошибкам — но выгода, особенно в критических сферах вроде медицины, гораздо выше рисков.

Будущее науки уже наступило

Сценарий, где человек и ИИ работают бок о бок, превращается в новый стандарт. Эта синергия способна кардинально ускорить научный прогресс. И, возможно, ответ на следующий глобальный вызов будет найден не через десятилетие, а через считаные дни.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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