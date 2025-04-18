Секретное оружие науки: ИИ нашёл гипотезу, о которой никто не думал

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если сложнейшие научные гипотезы, над которыми люди работают годами, можно было бы формулировать за пару дней? Фантастика? Уже реальность. Новый ИИ от Google, Co-scientist, всего за 48 часов пришёл к тем же выводам, на которые у группы учёных из Imperial College London ушло 10 лет.

Фото: shopify.com by Farah is licensed under Burst Some Rights Reserved Google

Когда машина догоняет человека

Учёные посвятили десятилетие изучению устойчивости супербактерий к антибиотикам. Работа кропотливая, жизненно важная для медицины. И тут — неожиданное открытие: ИИ Google на базе Gemini 2.0 воссоздаёт ту же гипотезу всего за двое суток.

Один из исследователей, Хосе Р. Пенадес, был настолько ошеломлён, что связался с Google, заподозрив утечку данных. Но выяснилось: ИИ действовал независимо, анализируя открытые научные публикации.

Больше, чем просто копия

Co-scientist не просто повторил идеи людей — он пошёл дальше. ИИ предложил четыре новые гипотезы, одна из которых настолько свежа, что команда уже начала её изучение. Это доказывает, что искусственный интеллект может не только ускорять работу, но и быть креативным.

Симбиоз, а не замена

Несмотря на страхи об "исчезновении профессий", ИИ становится партнёром, а не конкурентом.

Теперь исследователи могут сосредоточиться на творческой части своей работы, передав рутину машинам: поиск данных, выявление связей, генерация первичных теорий. Конечно, ИИ всё ещё склонен к ошибкам — но выгода, особенно в критических сферах вроде медицины, гораздо выше рисков.

Будущее науки уже наступило

Сценарий, где человек и ИИ работают бок о бок, превращается в новый стандарт. Эта синергия способна кардинально ускорить научный прогресс. И, возможно, ответ на следующий глобальный вызов будет найден не через десятилетие, а через считаные дни.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

