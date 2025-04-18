Секретное оружие науки: ИИ нашёл гипотезу, о которой никто не думал

Что, если сложнейшие научные гипотезы, над которыми люди работают годами, можно было бы формулировать за пару дней? Фантастика? Уже реальность. Новый ИИ от Google, Co-scientist, всего за 48 часов пришёл к тем же выводам, на которые у группы учёных из Imperial College London ушло 10 лет.
Учёные посвятили десятилетие изучению устойчивости супербактерий к антибиотикам. Работа кропотливая, жизненно важная для медицины. И тут — неожиданное открытие: ИИ Google на базе Gemini 2.0 воссоздаёт ту же гипотезу всего за двое суток.
Один из исследователей, Хосе Р. Пенадес, был настолько ошеломлён, что связался с Google, заподозрив утечку данных. Но выяснилось: ИИ действовал независимо, анализируя открытые научные публикации.
Co-scientist не просто повторил идеи людей — он пошёл дальше. ИИ предложил четыре новые гипотезы, одна из которых настолько свежа, что команда уже начала её изучение. Это доказывает, что искусственный интеллект может не только ускорять работу, но и быть креативным.
Несмотря на страхи об "исчезновении профессий", ИИ становится партнёром, а не конкурентом.
Теперь исследователи могут сосредоточиться на творческой части своей работы, передав рутину машинам: поиск данных, выявление связей, генерация первичных теорий. Конечно, ИИ всё ещё склонен к ошибкам — но выгода, особенно в критических сферах вроде медицины, гораздо выше рисков.
Сценарий, где человек и ИИ работают бок о бок, превращается в новый стандарт. Эта синергия способна кардинально ускорить научный прогресс. И, возможно, ответ на следующий глобальный вызов будет найден не через десятилетие, а через считаные дни.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.