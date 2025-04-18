Массовая гибель доисторических существ: учёные раскрывают шокирующие детали

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

В районе Дюбуа (штат Вайоминг) археологи обнаружили многочисленные останки доисторических амфибий Buettnererpeton bakeri, чей возраст оценивается примерно в 230 миллионов лет.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Bogdanov is licensed under 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic вымершая амфибия Koskinonodon bakeri

Эти находки были найдены в древних горных породах, указывающих на их захоронение в пойменной местности около 230 миллионов лет назад, написано в очередном номере журнала PLOS One.

Исследователи предполагают, что условия в регионе в то время были влажными и спокойными, что позволило идеально сохраниться даже самым хрупким частям скелета. По одной из версий, это место могло служить гнездовой колонией или стать последним прибежищем для амфибий в условиях жестокой засухи.

Массовое скопление, составляющее более половины всех известных окаменелостей этого вида, стало настоящим открытием для науки. Оно предоставляет уникальные возможности для глубокого анализа темноспондильных амфибий, хотя пока сложно сказать, насколько типичными были такие массовые гибели для древней фауны.

Для более полного понимания произошедшего исследователи подчеркивают важность картографирования находок и систематического сбора данных.

Уточнения

Темноспонди́льные или расчленённопозвонковые, или темноспондилы (лат. Temnospondyli, от др.-греч. τέμνειν — резать и σπόνδυλος — позвонок) — в высшей степени разнообразная группа вымерших животных, включающая от маленьких до гигантских примитивных земноводных. Название группы отсылает к тому, что каждый позвонок темноспондильных разделён на несколько частей.

