Редкое природное зрелище: северное сияние осветило ночное небо Нижегородской области

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Жители Нижегородской области стали свидетелями уникального зрелища — северного сияния, осветившего ночное небо яркими всполохами. Местные пользователи активно делились впечатляющими кадрами этого редкого для региона явления.

Фото: commons.wikimedia.org by Fotograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Северное сияние

Причиной стало усиление солнечной активности: мощные вспышки на Солнце вступили во взаимодействие с магнитным полем Земли, вызвав эффектные полярные огни. Как сообщили синоптики, пик магнитной бури пришёлся на 16 апреля, однако возмущения магнитосферы продолжаются до сих пор, сообщает издание newsnn.ru.

Эксперты отмечают, что северные сияния стали появляться всё чаще, в том числе в широтах, где они ранее почти не наблюдались. Это связано с текущим повышением солнечной активности, которое, по прогнозам, может продлиться ещё несколько лет.