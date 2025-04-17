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Секреты дельфиньей речи: новая модель ИИ DolphinGemma готова к экспериментам

1:41
Наука

Исследователей может помочь новая искусственная интеллект-система под названием DolphinGemma, которая призвана выяснить, является ли коммуникация дельфинов действительно языком.

дельфин
Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain
дельфин

Google, через свою лабораторию искусственного интеллекта DeepMind, представила новую уникальную модель искусственного интеллекта. Эта модель не предназначена для помощи в программировании или решении повседневных проблем, а сосредоточена на изучении "речи" дельфинов, по информации, предоставленной TechCrunch.

Модель под названием DolphinGemma была обучена на данных от Wild Dolphin Project (WDP) — некоммерческой организации, изучающей атлантических дельфинов и их поведение. Модель основана на технологиях серии Google Gemma и способна генерировать "дельфиноподобные" звуки, причем настолько эффективно, что она может работать даже на мобильном телефоне.

Согласно планам WDP, этим летом Google будет использовать свой собственный телефон, Pixel 9, для запуска платформы, способной создавать искусственные дельфиньи звуки и следить за "ответами" животных на эти звуки. Эта практика не является новинкой для организации, так как ранее мобильные устройства компании уже использовались для аналогичных задач. Однако с новым телефоном им будет возможно одновременно запускать модели ИИ и алгоритмы, которые сопоставляют звуки с шаблонами.

Исследователи считают, что понимание структуры и паттернов дельфиньих звуков необходимо для того, чтобы установить, действительно ли эта коммуникация обладает языковым уровнем, пишет hvg.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Секреты дельфиньей речи: новая модель ИИ DolphinGemma готова к экспериментам
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