Холодный пот от прогресса: как человекоподобные роботы заставляют нас волноваться

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Clone Robotics создала своего робота, названного Protoclone, который разработан так, чтобы поразительно напоминать анатомию человека.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ технологии

Этот проект вызвал неоднозначные мнения и даже настороженность, так как конечный результат действительно может показаться пугающим для многих.

Разные подходы к созданию человекоподобных роботов варьируются в зависимости от региона. Например, в странах Восточной Азии инженеры стремятся максимально приблизить своих роботов к человеческим характеристикам, в то время как в других частях мира, таких как Европа или Америка, акцент делается на более абстрактные формы, которые просто имеют две руки и две ноги, но при этом не выглядят как люди. Protoclone же выделяется на этом фоне — он способен вызвать страх даже у тех, кто не склонен опасаться прогресса технологий и возможного восстания машин.

Робот Protoclone действительно уникален тем, что имитирует структуру человеческого тела. Он оснащён синтетическим скелетом, мышцами и сосудистой системой, что позволяет ему двигаться, словно живому организму. Мышцы робота прикреплены к искусственным костям, что придаёт его движениям естественность и реализм. Кроме того, устройство оборудовано более 500 датчиками, из которых около 1000 — это датчики, отвечающие за контроль мышечной активности. Это даёт возможность Protoclone реагировать на изменения в окружающей среде и выполнять задачи с высокой степенью точности, пишет hvg.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.



