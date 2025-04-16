Откуда перед сном появляется второе дыхание: ответ учёных шокировал

0:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые считают, что серьезный эволюционный смысл есть в том, что у человека, который вечером страдал от усталости, перед сном открывается "второе дыхание".

Фото: unsplash.com by David Bruyndonckx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночное шоссе

Оказывается, наши ритмы бодрствования в 9 вечера еще сильны, а ритмы сна еще не наступили. Это берет корни в палеолите: пауза между ритмами давала возможность приготовить ужин и убраться в пещере, уверены антропологи.

Сейчас у человека еще больше заметен всплеск энергии по ночам, потому что он подсознательно "хочет пожить для себя". Ученые советуют не противиться этому, пишет KP. RU.

Уточнения

Второе дыхание — феномен, наблюдающийся в аэробных видах спорта и сходных ситуациях, когда после утомления организма от физической нагрузки продолжение усилий неожиданно приводит к тому, что спортсмен перестаёт задыхаться и чувствует себя лучше.

