Откуда перед сном появляется второе дыхание: ответ учёных шокировал

Ученые считают, что серьезный эволюционный смысл есть в том, что у человека, который вечером страдал от усталости, перед сном открывается "второе дыхание".
Оказывается, наши ритмы бодрствования в 9 вечера еще сильны, а ритмы сна еще не наступили. Это берет корни в палеолите: пауза между ритмами давала возможность приготовить ужин и убраться в пещере, уверены антропологи.
Сейчас у человека еще больше заметен всплеск энергии по ночам, потому что он подсознательно "хочет пожить для себя". Ученые советуют не противиться этому, пишет KP. RU.
Второе дыхание — феномен, наблюдающийся в аэробных видах спорта и сходных ситуациях, когда после утомления организма от физической нагрузки продолжение усилий неожиданно приводит к тому, что спортсмен перестаёт задыхаться и чувствует себя лучше.
В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.