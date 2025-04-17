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Избавьтесь от лишних приложений! 5 программ Windows, которые смело можно удалить

1:59
Наука

Windows, как и смартфоны на Android или iOS, поставляется с набором предустановленных приложений.

Клавиатура ноутбука
Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Клавиатура ноутбука

Некоторые из них полезны, но многие просто занимают место. Вот пять программ, которые можно смело удалить, скорее всего, вы даже ни разу их не открывали.

Windows предлагает собственное приложение для навигации, но по сравнению с Google Maps или Apple Maps оно выглядит бледно. К тому же использовать карты на компьютере — далеко не так удобно, как на смартфоне. Единственный плюс — офлайн-доступ, но он вряд ли перевешивает минусы. Можете спокойно удалить.

Microsoft 365 Copilot в основном представляет собой сборник ярлыков к Word, Excel, PowerPoint и другим продуктам Microsoft. Если вы уже используете Microsoft 365 через браузер или запускаете нужные программы напрямую, особого смысла в Copilot нет. Приложение не несёт уникальной пользы и может быть удалено без последствий.

Сейчас, когда у большинства есть подписки на Netflix, Prime Video или другие стриминговые сервисы, приложение "Кино и ТВ" выглядит устаревшим. Оно предназначено для покупки фильмов и сериалов в магазине Microsoft, но мало кто пользуется этой функцией. Удалив его, вы вряд ли что-то потеряете.

На новых компьютерах Почта и Календарь уже не предустановлены — их заменил Outlook. Если они всё ещё установлены на вашем ПК, скорее всего, при попытке запуска вы попадете в Outlook или получите предложение его установить.

Персонализированная новостная лента от Microsoft — это не плохо, но едва ли кто-то запускает отдельное приложение ради этого, поэтому можно удалить смело. Те же новости можно получить прямо на стартовой странице любого браузера, передает phonandroid.

Уточнения

Бра́узер обозреватель, веб-обозреватель или веб-браузер (от англ. web browser, МФА: [wɛb ˈbraʊ.zə(ɹ), -zɚ]; устар. бро́узер) — прикладное программное обеспечение для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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