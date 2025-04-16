Температурные рекорды будущего: как изменится жизнь при 46°C

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Климатические перемены больше не выглядят как отдаленная угроза: они происходят здесь и сейчас.

Фото: commons.wikimedia.org by Ant Rozetsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Зной

Метеорологи предупреждают: к концу XXI века температура летом может достигать 46-47 °C. Вопрос в том, сможем ли мы предотвратить худшее или останется только приспосабливаться к новым реалиям?

Волны жары становятся всё более частыми, температурные рекорды обновляются с пугающей регулярностью. И нынешние погодные аномалии — не исключение. Они ясно показывают: в будущем мы столкнемся с ещё более экстремальными условиями.

Эрик Ковач, специалист по климатическим изменениям, отмечает: современные климатические модели уже позволяют делать прогнозы до 2200 года. По его словам, особенно сильное потепление ожидается во второй половине текущего столетия, а после 2100 года температура может начать постепенно снижаться.

Однако прежде чем это произойдет, в некоторых районах, например, на Великих равнинах (плато в США и Канаде), температура летом может регулярно достигать опасных значений — 46-47 °C. Это не только изменит привычную картину лета, но и повлияет на все сферы жизни — от энергетики до здравоохранения.

Снижение потребности в отоплении зимой будет сопровождаться резким ростом спроса на охлаждение летом, что вызовет нагрузку на энергосистемы. При этом жаркая погода будет особенно опасной для уязвимых групп населения и инфраструктуры здравоохранения, передает kiskegyed.

Уточнения

Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.



