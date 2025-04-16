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Ваши секреты под угрозой! Голосовые колонки запоминают и не забывают

1:34
Наука

В мире технологий трудно найти человека, который бы обходился без гаджетов.

Умная колонка
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Умная колонка

Голосовые помощники уже стали привычными "обитателями" многих домов — помогают, напоминают, развлекают. Но за удобством может скрываться неожиданная угроза, сообщает "Царьград".

Исследования показали: голосовые колонки способны "слушать" вас даже тогда, когда вы с ними не разговариваете напрямую. Причём услышанное может сохраняться — от случайных фраз до конфиденциальной информации, вроде паролей или данных банковских карт, которые вы произнесли в неформальной беседе.

По данным Consumer Reports, около 78% голосовых ассистентов продолжают хранить голосовые команды пользователей, даже после принудительной очистки памяти. Всё дело в том, что колонка начинает запись при активации ключевой фразы, а после завершения запроса — сохраняет ещё до 10 секунд фонового аудио. Эти записи отправляются на удаленные серверы и могут там храниться продолжительное время.

Даже если вы вручную удалите фрагменты истории через настройки приложения, это не означает, что данные исчезли навсегда. Около 30% записей могут быть восстановлены из корпоративных резервных копий, а сами облачные хранилища могут держать ваши голосовые данные до 90 дней.

Итак, пока умные колонки становятся "членами семьи", важно помнить: они не только слушают — они запоминают.

Уточнения

Сервер — программное обеспечение, принимающее запросы от клиентов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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