Не просто запах: как ароматы влияют на нашу память и обучение

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Мягкие и обволакивающие ароматы могут стать вашими незаметными помощниками в укреплении памяти.

Фото: https://www.freepik.com by pvproductions Ароматерапия

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Neuroscience, доказало, что определенные запахи могут улучшать умственные функции у пожилых людей, пока они спят. Звучит как фокус, но на самом деле — наука.

Исследователи из UCLA провели уникальный эксперимент с участием людей от 60 до 85 лет, чтобы понять влияние ароматов на память. Они использовали семь ароматов (розу, апельсин, эвкалипт, лимон, мяту, розмарин и лаванду) в специально подготовленных спальнях. Участников случайным образом разделили на две группы: одной просто "дышать воздухом" своей обыденной жизни, а другой каждую ночь наслаждаться новым ароматом, распространяемым в их спальнях.

Через полгода результаты поразили: у группы, которая спала с ароматами, было улучшение результатов тестов на обучение и память на 226%! Это демонстрирует, что ароматы не только создают приятные ощущения, но и активно способствуют когнитивным процессам.

Механизм такого воздействия связан с тем, что обонятельные пути в мозге тесно связаны с эмоциональными и воспоминательными областями, такими как лимбическая система и гиппокамп. Каждый аромат становится своего рода "паролем", открывающим доступ к глубинам вашего разума, передает catracalivre.

Уточнения

Арома́т — приятный запах. Такое название запаха подразумевает дополнительную, эмоциональную характеристику (антоним этому слову — вонь). Аромат у человека может вызывать положительные ассоциации (пищевые, сексуальные, связанные с безопасностью), и соответствующие физиологические реакции: углубление дыхания, нередко — снижение артериального давления и некоторое расслабление мышц при пребывании в зоне действия приятного летучего ароматного вещества.



