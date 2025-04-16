Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эпилепсия из-за акне: никогда не давите прыщи в этой зоне
Когда ложка не нужна: смузи, которые заменят еду
Бюджет уходит в бордюры: министр финансов жёстко высказался о коммунальщиках
Повышенный расход масла — не всегда приговор: что можно сделать своими силами
Семья русинов сбежала из Европы из-за пропаганды ЛГБТ*
Лавровый лист: рядом с какими растениями его сажать и с какими не стоит
Самое необычное, что вы пробовали: этот бар в Италии разрушает стереотипы о миксологии
Весна и психика: почему с первыми теплыми днями нас разносит
Прощай, отёки и тусклый цвет лица: баночный массаж, который омолаживает с первого применения

Не просто запах: как ароматы влияют на нашу память и обучение

1:35
Наука

Мягкие и обволакивающие ароматы могут стать вашими незаметными помощниками в укреплении памяти.

Ароматерапия
Фото: https://www.freepik.com by pvproductions
Ароматерапия

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Neuroscience, доказало, что определенные запахи могут улучшать умственные функции у пожилых людей, пока они спят. Звучит как фокус, но на самом деле — наука.

Исследователи из UCLA провели уникальный эксперимент с участием людей от 60 до 85 лет, чтобы понять влияние ароматов на память. Они использовали семь ароматов (розу, апельсин, эвкалипт, лимон, мяту, розмарин и лаванду) в специально подготовленных спальнях. Участников случайным образом разделили на две группы: одной просто "дышать воздухом" своей обыденной жизни, а другой каждую ночь наслаждаться новым ароматом, распространяемым в их спальнях.

Через полгода результаты поразили: у группы, которая спала с ароматами, было улучшение результатов тестов на обучение и память на 226%! Это демонстрирует, что ароматы не только создают приятные ощущения, но и активно способствуют когнитивным процессам.

Механизм такого воздействия связан с тем, что обонятельные пути в мозге тесно связаны с эмоциональными и воспоминательными областями, такими как лимбическая система и гиппокамп. Каждый аромат становится своего рода "паролем", открывающим доступ к глубинам вашего разума, передает catracalivre.

Уточнения

Арома́т — приятный запах. Такое название запаха подразумевает дополнительную, эмоциональную характеристику (антоним этому слову — вонь). Аромат у человека может вызывать положительные ассоциации (пищевые, сексуальные, связанные с безопасностью), и соответствующие физиологические реакции: углубление дыхания, нередко — снижение артериального давления и некоторое расслабление мышц при пребывании в зоне действия приятного летучего ароматного вещества.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Еда и рецепты
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный Аудио 
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Наука и техника
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты Аудио 
Конец доминированию Google на Android? Япония вынесла историческое решение против IT-гиганта
Экономика и бизнес
Конец доминированию Google на Android? Япония вынесла историческое решение против IT-гиганта Аудио 
Популярное
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный

В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.

Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Семья русинов сбежала из Европы из-за пропаганды ЛГБТ*
Лавровый лист: рядом с какими растениями его сажать и с какими не стоит
Самое необычное, что вы пробовали: этот бар в Италии разрушает стереотипы о миксологии
Весна и психика: почему с первыми теплыми днями нас разносит
Прощай, отёки и тусклый цвет лица: баночный массаж, который омолаживает с первого применения
Самая недооценённая птица на Земле: вот что ты упускаешь
Печётся просто — исчезает быстро: пирог, который просят снова
Галкин* показал, как Пугачёва отплясывает в танце: сколько в ней девчачьей лёгкости
Не просто запах: как ароматы влияют на нашу память и обучение
17 апреля: День ветеранов МВД России и налог на бороды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.