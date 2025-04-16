Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рабская сделка: стала известна дата подписания соглашения между Украиной и США
Возможен запрет: экспорт золота физлицами под угрозой — что стоит за обсуждением
Американский долг: в США дали неожиданный ответ по поводу госдолга страны
Чуть не рассчитали: правительство Америки в шоке от пошлин Трампа
Победа Украины: Америка раскрыла взгляды Пентагона на 2022 год
Против природы: Маск намекнул, что Британии пора определиться с полами
Самые удивительные трамвайные маршруты в СССР
Молодежь на границе космоса: кто помогает исследовать космос
Не грусть, а стресс: что на самом деле чувствует кот после кастрации

Космическая держава: статус России определен наукой

Наука

Владимир Путин подчеркнул важность адекватного планирования космических исследований для России.

Андромеда
Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андромеда

По его мнению, амбиции страны в этой области должны быть созвучны ее мировой репутации одного из лидеров космической индустрии. Выступая на специальном совещании, посвященном перспективам развития космической деятельности, президент обозначил четкий ориентир: стратегические планы России в космосе обязаны отражать ее исторический статус передовой державы в этой сфере.

Фактически, глава государства указал на необходимость привести национальные космические программы в соответствие с уровнем научных и технологических достижений страны.

Это означает, что Россия не может позволить себе довольствоваться скромными целями, отставая от собственных возможностей и международного признания. Путин тем самым дал понять, что освоение космоса остается одним из ключевых направлений, где государство намерено не только сохранять, но и укреплять лидирующие позиции.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Туризм
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур Аудио 
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Наука и техника
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты Аудио 
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Последние материалы
Рабская сделка: стала известна дата подписания соглашения между Украиной и США
Американский долг: в США дали неожиданный ответ по поводу госдолга страны
Чуть не рассчитали: правительство Америки в шоке от пошлин Трампа
Победа Украины: Америка раскрыла взгляды Пентагона на 2022 год
Против природы: Маск намекнул, что Британии пора определиться с полами
Самые удивительные трамвайные маршруты в СССР
Молодежь на границе космоса: кто помогает исследовать космос
Не грусть, а стресс: что на самом деле чувствует кот после кастрации
Пермский край: больницы и школы кормили пациентов и детей опасными продуктами без подтверждения их безопасности
Луну и Марс в каждый дом: уникальные научные школы России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.