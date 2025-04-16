Против природы: Маск намекнул, что Британии пора определиться с полами

В центре внимания мировой общественности вновь оказался деликатный вопрос о трансгендерных правах — на этот раз из-за резонансного решения Верховного суда Великобритании.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Судьи однозначно определили: понятие "женщина" в британском Законе о равенстве 2010 года включает в себя только биологических женщин, исключая трансгендеров, сменивших пол. Это постановление взорвало соцсети, а один из самых ярких комментаторов мира — Илон Маск — не смог пройти мимо.

Один из самых влиятельных людей планеты, лаконично, но ёмко прокомментировал новость: мол, "может быть, у Великобритании ещё есть надежда".

На первый взгляд, фраза выглядит странно — что имел в виду Маск? Однако в контексте глобальной дискуссии о гендерных идентичностях всё становится на свои места. Фактически, Маск дал понять: Британия не скатилась в окончательный идеологический хаос, где биологическая реальность подменяется социальными конструкциями.

Позже один из пользователей дал Маску "урок политкорректности", написав: "Эх, Британии ещё очень долгий путь предстоит" — дескать, трансгендерное сообщество не сдастся, борьба только начинается. И Маск с этим согласился — видимо, понимая, что конфликт биологии и идеологии пока далёк от разрешения.

Чтобы понять глубину вопроса, стоит копнуть чуть глубже. Спор длился с 2020 года и касался регионального закона Шотландии, который разрешал трансгендерам (имеющим сертификат о смене пола) считаться женщинами в полном смысле слова — со всеми льготами и защитой от дискриминации.

Правозащитная организация "За женщин Шотландии" возмутилась: это размывает понятие женственности, ставит под угрозу безопасность биологических женщин (например, в тюрьмах или спортзалах) и противоречит здравому смыслу.

Две инстанции сессионного суда Шотландии отказали правозащитникам, но Верховный суд Британии наконец поставил точку: гендерная идентичность ≠ биологический пол. Теперь правительству Шотландии придётся пересмотреть свои либеральные законы — и это далеко не рядовое событие:

В 2010 году Британия ввела Закон о равенстве, защищающий 9 "защищённых характеристик", включая пол, возраст, расу. Но что есть "пол"?

Прогрессивные ЛГБТ* активисты говорят: гендер — социальная конструкция, сам человек решает, мужчина он или женщина.

Консерваторы и биологи настаивают: пол определяют хромосомы (XX — женщина, XY — мужчина), остальное — фантазии.

Маск не впервые оказывается в центре подобных дискуссий. Его Tesla и SpaceX давно стали плацдармом для борьбы с "политкорректностью" — миллиардер не боится говорить неудобную правду:

В 2020 году он заявил, что "расизм и сексизм в США преуменьшаются" — и получил волну хейта.

В 2022-м назвал кампанию по "переучиванию" детей на другие гендеры "новым Средневековьем" — тогда шквал критики накрыл его соцсеть.

Теперь британский кейс показал: Маск по-прежнему на стороне "биологического лагеря".

* Экстремисты, запрещены на территории РФ.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla.

