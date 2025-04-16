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Молодежь на границе космоса: кто помогает исследовать космос

1:09
Наука

Владимир Путин подчеркнул ключевой фактор успеха — вклад молодёжи в реализацию амбициозных космических проектов.

Звездное пространство
Фото: Freepik by rawpixel.com
Звездное пространство

Выступая перед представителями отрасли, глава государства сослался на свежий опыт — всего несколько часов назад он встречался со студентами и аспирантами МГТУ им. Н. Э. Баумана, одного из ведущих технических вузов страны. По словам Путина, разговор с "бауманцами" лишний раз доказал: именно молодое поколение способно генерировать новые идеи, смотреть на задачи отрасли по-новому и брать на себя ответственность за космическое будущее России.

Фактически, Путин перевёл разговор из плоскости "отрасли" в плоскость "люди". Он дал понять: сколько бы миллиардов рублей ни выделялось на ракеты и спутники, без талантливых инженеров, программистов и учёных все планы останутся лишь бумажными прожектами.

А студенты МГТУ им. Баумана (один из главных кузниц кадров для Роскосмоса) убедительно доказали: они не просто "болеют" за космос, но и глубоко понимают вызовы, стоящие перед страной.

Уточнения

Моско́вский госуда́рственный техни́ческий университе́т им Н Э Ба́умана - российский национальный исследовательский университет, научный центр, особо ценный объект культурного наследия народов России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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