Владимир Путин подчеркнул неоспоримый факт: отечественная наука сохраняет уникальные позиции в одной из самых сложных и престижных сфер — исследовании Луны, Марса и других планет Солнечной системы.
Фактически, глава государства расставил акценты не просто на достижениях прошлого, а на конкурентном преимуществе, которое Россия может и должна использовать в грядущих космических гонках.
По словам Путина, уникальные научные школы, сформированные ещё в советское время, не только выжили, но и остаются мировыми лидерами. В качестве ярчайшего примера он привёл технологию посадки автономных аппаратов на поверхность Венеры — единственной в своём роде, не поддающейся копированию и воспроизведению ни в США, ни в Европе, ни в Китае. Речь идёт о легендарных советских проектах "Венера-7" (1970) и "Венера-13" (1981), когда отечественные станции не просто достигли самой горячей планеты, но и передали ценнейшие данные о её атмосфере, грунте и климате.
Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.
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