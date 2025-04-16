Игра в долгую: что скрывает космический нацпроект России

На совещании по развитию космической отрасли президент Владимир Путин обозначил принципиальный подход к формированию нового национального проекта.
Он должен быть не просто планом, а чёткой стратегией с понятными горизонтами: от ближайших шагов до долгосрочных целей. По мнению главы государства, только такой прозрачный и амбициозный документ позволит мобилизовать науку, образование и промышленность — без этого Россия не сможет претендовать на технологическое лидерство в одной из самых конкурентных сфер — космической.
Приоритетные национальные проекты России - программа (2006-2018) по росту "человеческого капитала" в России, объявленная 5 сентября 2005 года в выступлении президента России Владимира Путина на встрече с членами Правительства России.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.