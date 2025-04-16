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Игра в долгую: что скрывает космический нацпроект России

Наука

На совещании по развитию космической отрасли президент Владимир Путин обозначил принципиальный подход к формированию нового национального проекта.

Ученые впервые видят с помощью мощного разрешения космического телескопа Джеймса Уэбба
Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ученые впервые видят с помощью мощного разрешения космического телескопа Джеймса Уэбба

Он должен быть не просто планом, а чёткой стратегией с понятными горизонтами: от ближайших шагов до долгосрочных целей. По мнению главы государства, только такой прозрачный и амбициозный документ позволит мобилизовать науку, образование и промышленность — без этого Россия не сможет претендовать на технологическое лидерство в одной из самых конкурентных сфер — космической.

Уточнения

Приоритетные национальные проекты России - программа (2006-2018) по росту "человеческого капитала" в России, объявленная 5 сентября 2005 года в выступлении президента России Владимира Путина на встрече с членами Правительства России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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