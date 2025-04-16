Надежный план: Путин оценил стратегию развития космоса

0:39 Your browser does not support the audio element. Наука

На недавнем совещании, посвящённом перспективам отечественной космонавтики, президент Владимир Путин чётко обозначил стратегический ориентир для всей отрасли.

Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Открытый космос

По его словам, российские космические проекты обязаны не просто существовать, а задавать тон на мировом уровне — соответствуя статусу передовой космической державы, который страна заслужила десятилетиями титанических усилий.

Фактически, глава государства подтвердил безальтернативность курса на лидерство в космосе — и это не просто вопрос национальной гордости, а фактор глобального влияния России в XXI веке.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

