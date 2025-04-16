На недавнем совещании, посвящённом перспективам отечественной космонавтики, президент Владимир Путин чётко обозначил стратегический ориентир для всей отрасли.
По его словам, российские космические проекты обязаны не просто существовать, а задавать тон на мировом уровне — соответствуя статусу передовой космической державы, который страна заслужила десятилетиями титанических усилий.
Фактически, глава государства подтвердил безальтернативность курса на лидерство в космосе — и это не просто вопрос национальной гордости, а фактор глобального влияния России в XXI веке.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.
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