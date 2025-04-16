Космическая жизнь: в России подчеркнули важность исследования космоса

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

На недавнем совещании по развитию космической отрасли президент Владимир Путин обозначил принципиальный тезис, который должен стать руководством к действию для правительства, Роскосмоса и всей отечественной промышленности.

Фото: Freepik by vecstock Спутник

По его словам, космические проекты, несмотря на свою сложность и колоссальную стоимость, являются жизненно важными для России — но не просто как научная забава или имиджевый актив, а как гарантия сохранения суверенитета страны. Впервые на столь высоком уровне прозвучало: освоение космоса — это не факультативное приложение к экономике, а фундаментальное условие выживания государства в современном мире.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

