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Космическая жизнь: в России подчеркнули важность исследования космоса

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Наука

На недавнем совещании по развитию космической отрасли президент Владимир Путин обозначил принципиальный тезис, который должен стать руководством к действию для правительства, Роскосмоса и всей отечественной промышленности.

Спутник
Фото: Freepik by vecstock
Спутник

По его словам, космические проекты, несмотря на свою сложность и колоссальную стоимость, являются жизненно важными для России — но не просто как научная забава или имиджевый актив, а как гарантия сохранения суверенитета страны. Впервые на столь высоком уровне прозвучало: освоение космоса — это не факультативное приложение к экономике, а фундаментальное условие выживания государства в современном мире.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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