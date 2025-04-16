Космический нацпроект: подробности развития космической отрасли

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

На совещании по развитию космической отрасли президент Владимир Путин обозначил важнейший ориентир для всей отечественной космонавтики — новый национальный проект должен быть окончательно утверждён в ближайшие недели.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license Флаг России

Фактически, глава государства задал конкретный срок реализации одной из ключевых государственных задач: ещё в марте на рабочей встрече с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым, как ошибочно прозвучало ранее) была достигнута договорённость о скорой презентации обновлённой космической стратегии страны.

По словам Путина, затянувшееся ожидание осталось позади — все необходимые наработки уже сделаны, и теперь дело за финальным согласием правительства и экспертного сообщества. Фактически, речь идёт о судьбоносном документе, который определит развитие отрасли как минимум до 2030 года, а по некоторым направлениям — и дальше, вплоть до пилотируемых миссий на Луну и создания полноценной орбитальной инфраструктуры.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция по косми́ческой де́ятельности "Роско́смос" (сокращённое название — Госкорпора́ция "Роско́смос") — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны, созданная в 2015 году путём преобразования Федерального космического агентства "Роскосмос".

