Земля уходит из-под ног: Болонья оседает сантиметр за сантиметром — и никто ничего не делает

Болонья сталкивается с тем же риском, что и Нидерланды: её почва стремительно оседает. По данным геологов, в некоторых районах снижение достигает более 2 см в год — и это только усугубляется под действием климата и деятельности человека.
Как рассказали Джованни Мартинелли из Национального института геофизики и вулканологии и геолог Андреа Дадомо на конференции Confindustria Emilia-Romagna, основная причина — чрезмерное извлечение воды из подземных глинистых слоёв. Они пересыхают, что вызывает необратимое проседание грунта.
Ситуация критична: за последние десятилетия некоторые участки провинции Болонья опустились почти на три метра.
Региональная инспекция по экологии, в лице Ирены Приоло, отмечает: сейчас подземные источники эксплуатируются реже, но водный кризис никуда не делся. Система водоснабжения нестабильна, чередуются периоды засух и внезапных наводнений.
"Необходим план инфраструктурных вмешательств, чтобы защитить не только жителей, но и промышленность региона", — подчёркивает президент Confindustria Emilia-Romagna Анналиса Сасси.
Среди обсуждаемых решений — реализация проектов по "большим вторжениям", способных компенсировать дефицит воды. Однако с 1970-х годов в регионе построено лишь две плотины — Ридраколи и Конка, и новых систем не появилось.
Президент региона Микеле Де Паскаль призвал к единой стратегии и напомнил о необходимости разблокировать правительственный указ, связанный с осадками 2024 года. Это откроет путь к экстренному вмешательству, в том числе со стороны уполномоченного по восстановлению после наводнений — Фабрицио Курчо.
Боло́нья (итал. Bologna МФА: , местн. Bulåggna [buˈlʌɲːa], лат. Bononia, Bolonia, Felsina) — город на севере Италии.
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