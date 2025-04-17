Земля уходит из-под ног: Болонья оседает сантиметр за сантиметром — и никто ничего не делает

Болонья сталкивается с тем же риском, что и Нидерланды: её почва стремительно оседает. По данным геологов, в некоторых районах снижение достигает более 2 см в год — и это только усугубляется под действием климата и деятельности человека.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Город под водой

Почва теряет опору

Как рассказали Джованни Мартинелли из Национального института геофизики и вулканологии и геолог Андреа Дадомо на конференции Confindustria Emilia-Romagna, основная причина — чрезмерное извлечение воды из подземных глинистых слоёв. Они пересыхают, что вызывает необратимое проседание грунта.

Ситуация критична: за последние десятилетия некоторые участки провинции Болонья опустились почти на три метра.

Воды много и мало

Региональная инспекция по экологии, в лице Ирены Приоло, отмечает: сейчас подземные источники эксплуатируются реже, но водный кризис никуда не делся. Система водоснабжения нестабильна, чередуются периоды засух и внезапных наводнений.

"Необходим план инфраструктурных вмешательств, чтобы защитить не только жителей, но и промышленность региона", — подчёркивает президент Confindustria Emilia-Romagna Анналиса Сасси.

"Большие вторжения" и забытые плотины

Среди обсуждаемых решений — реализация проектов по "большим вторжениям", способных компенсировать дефицит воды. Однако с 1970-х годов в регионе построено лишь две плотины — Ридраколи и Конка, и новых систем не появилось.

Где указ

Президент региона Микеле Де Паскаль призвал к единой стратегии и напомнил о необходимости разблокировать правительственный указ, связанный с осадками 2024 года. Это откроет путь к экстренному вмешательству, в том числе со стороны уполномоченного по восстановлению после наводнений — Фабрицио Курчо.

Уточнения

Боло́нья (итал. Bologna МФА: , местн. Bulåggna [buˈlʌɲːa], лат. Bononia, Bolonia, Felsina) — город на севере Италии.

