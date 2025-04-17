Время пошло иначе: как Уран заставил пересчитать вращение всей Солнечной системы

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Уран, один из самых таинственных гигантов Солнечной системы, вновь удивил астрономов. Благодаря новым наблюдениям с помощью телескопов Джеймса Уэбба и Хаббла, учёные обнаружили: день на Уране длится дольше, чем предполагалось последние 40 лет. Разница всего в 28 секунд, но последствия — куда масштабнее.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech/B. Jónsson, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Уран

Как ошибся "Вояджер-2"

До недавнего времени считалось, что полный оборот Урана занимает 17 часов, 14 минут и 24 секунды. Эти данные базировались на наблюдениях аппарата "Вояджер-2" в 1986 году. В основе расчётов — измерения радиосигналов и магнитного поля. Но оказалось, что эти показатели недостаточно точны: они не учитывали всех особенностей планеты, включая хаотичную природу её магнитных полюсов.

Новые данные: плюс 28 секунд

Телескоп Хаббл в течение 11 лет наблюдал полярные сияния Урана — природное явление, напрямую связанное с магнитным полем планеты. Эти наблюдения позволили учёным отследить движение заряженных частиц, скорректировать координаты магнитных полюсов и, наконец, точно измерить продолжительность уранического дня: 17 часов, 14 минут и 52 секунды.

Что это меняет для науки и миссий

На первый взгляд — всего полминуты. Но в космической навигации даже такая мелочь может сыграть решающую роль. Более точное понимание вращения планеты позволяет строить надёжные орбитальные маршруты для зондов, улучшать модели атмосферы и подбирать оптимальные точки для входа в атмосферу будущих миссий.

Новый подход к другим планетам

Эта методика, основанная на отслеживании полярных сияний и магнитных колебаний, может быть применена не только к Урану. Теперь её можно использовать для измерения вращения экзопланет и других далёких объектов с магнитной активностью. Это открывает дополнительные горизонты для астрономии и изучения планетарной физики.

Уточнения

Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе.

