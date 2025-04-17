Симуляция или реальность: как интуиция учёных перекрывает страхи будущего

Специалист по ИИ Роман Ямпольский утверждает: мы почти наверняка живём внутри симуляции, созданной высшим интеллектом. По его словам, вероятность такого сценария приближается к 100%, и всё, что мы воспринимаем как "реальность", — это результат компьютерного кода.
Вторит ему и физик Мелвин Вопсон, находящий подтверждение теории в самой Библии. Он интерпретирует фразу "В начале было Слово" как указание на исходный код, управляющий симулированной Вселенной. Более того, Вопсон обращает внимание на жёсткие физические ограничения, такие как скорость света и звука — возможно, это параметры, заданные внутри программы.
Учёные отмечают, что развитие искусственного интеллекта и углублённые вопросы о сознании совпадают во времени неслучайно. Ямпольский даже предполагает, что умные агенты в будущем смогут "вырваться" из симуляции или, по крайней мере, осознать её ограничения.
Однако Вопсон предупреждает: безопасность и этика могут быть не в приоритете у создателей симуляции. Если кто-то контролирует нашу реальность, то остаётся открытым вопрос — насколько страшной может быть их настоящая Вселенная?
Теории вызывают неоднозначную реакцию. Одни задаются вопросом о ценности опыта в нереальной жизни, другие — иронично заявляют, что "хотели бы вернуть свои деньги" за этот симулированный сценарий.
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.