Квантовый путь: новейшие разработки на острие науки

В современной гонке технологических инноваций есть области, которые определяют будущее целых отраслей и государств.
Одна из них — квантовые технологии, стремительно выходящие из научных лабораторий в реальную экономику. По мнению президента РФ Владимира Путина, Россия уже сделала уверенные шаги в этом направлении, но текущие наработки — лишь начало большого пути. Главная задача, подчеркнул глава государства, заключается в том, чтобы масштабнее внедрять квантовые решения в стратегические сферы, превратив их в эффективный инструмент достижения национальных целей.
На встрече со студентами Московского государственного технического университета имени Баумана Путин напомнил, что исследования в области квантовых технологий в России ведутся уже не первый год. Более того, практическое применение этих разработок уже дает свои результаты во множестве отраслей. Однако, как считает президент, потенциал квантовых вычислений и коммуникаций используется пока не в полную силу. Путин провел параллель с искусственным интеллектом — еще одной прорывной технологией нашего времени. По его убеждению, и квантовые системы, и ИИ должны работать на одну общую цель: обеспечить России лидерство в глобальном технологическом развитии.
Фактически, президент поставил перед учеными, инженерами и государством четкую задачу: перевести квантовые технологии из разряда перспективных экспериментов в рабочие инструменты экономики и управления. Это означает, что необходимо не просто развивать науку ради науки, а добиваться конкретных прикладных результатов:
Квантовая технология — область физики, в которой используются специфические особенности квантовой механики, прежде всего квантовая запутанность.
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