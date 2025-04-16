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Квантовый путь: новейшие разработки на острие науки

2:03
Наука

В современной гонке технологических инноваций есть области, которые определяют будущее целых отраслей и государств.

квантовое состояние
Фото: https://commons.wikimedia.org by Геральт - geralt / 21281 images on Pixabay site, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
квантовое состояние

Одна из них — квантовые технологии, стремительно выходящие из научных лабораторий в реальную экономику. По мнению президента РФ Владимира Путина, Россия уже сделала уверенные шаги в этом направлении, но текущие наработки — лишь начало большого пути. Главная задача, подчеркнул глава государства, заключается в том, чтобы масштабнее внедрять квантовые решения в стратегические сферы, превратив их в эффективный инструмент достижения национальных целей.

На встрече со студентами Московского государственного технического университета имени Баумана Путин напомнил, что исследования в области квантовых технологий в России ведутся уже не первый год. Более того, практическое применение этих разработок уже дает свои результаты во множестве отраслей. Однако, как считает президент, потенциал квантовых вычислений и коммуникаций используется пока не в полную силу. Путин провел параллель с искусственным интеллектом — еще одной прорывной технологией нашего времени. По его убеждению, и квантовые системы, и ИИ должны работать на одну общую цель: обеспечить России лидерство в глобальном технологическом развитии.

Фактически, президент поставил перед учеными, инженерами и государством четкую задачу: перевести квантовые технологии из разряда перспективных экспериментов в рабочие инструменты экономики и управления. Это означает, что необходимо не просто развивать науку ради науки, а добиваться конкретных прикладных результатов:

  • Ускорить внедрение квантовых вычислений в шифрование данных и защиту информации.
  • Использовать квантовые сенсоры для прорывных открытий в медицине и материаловедении.
  • Интегрировать квантовую связь в системы управления критической инфраструктурой.

Уточнения

Квантовая технология — область физики, в которой используются специфические особенности квантовой механики, прежде всего квантовая запутанность. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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