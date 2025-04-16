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Студент — двигатель науки: новая система исследования космоса

1:05
Наука

Развитие космической отрасли невозможно без свежих идей и молодых талантов.

Мужчина решает задачу на доске
Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мужчина решает задачу на доске

Именно поэтому поддержка студенческих проектов в сфере исследования космоса должна стать одним из приоритетных направлений, убежден президент России Владимир Путин. По его мнению, внедрение таких инициатив не просто желательно — оно жизненно необходимо для прорывных открытий и удержания лидерских позиций страны в космической гонке.

На встрече со студентами Московского государственного технического университета имени Баумана Путин подчеркнул, что главная сложность заключается вовсе не в поиске новых идей, а в их качестве и конкурентоспособности.

Молодые исследователи должны предлагать решения, которые не просто идут в ногу со временем, а опережают его как минимум на шаг. Фактически, глава государства задал студентам высокую планку: их проекты обязаны быть не просто любопытными экспериментами, а перспективными разработками, способными выдержать международную конкуренцию.

Уточнения

Моско́вский госуда́рственный техни́ческий университе́т им Н Э Ба́умана — российский национальный исследовательский университет, научный центр, особо ценный объект культурного наследия народов России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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