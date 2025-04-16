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Выбирай Россию: ответ Путина на сотрудничество в космосе

Наука

Освоение дальнего космоса — одно из наиболее перспективных и сложных направлений современной науки.

МКС
Фото: European Space Agency by Paolo Nespoli, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
МКС

И здесь, как отметил президент РФ Владимир Путин, Россия занимает особое место. По его мнению, наша страна представляет значительный интерес для международного сотрудничества в этой области.

На встрече со студентами Московского государственного технического университета имени Баумана глава государства подчеркнул, что имеющийся у России опыт и технологические наработки в изучении дальнего космоса делают ее крайне привлекательной для потенциальных партнеров. Фактически, Путин подтвердил, что задел, созданный российскими учеными и инженерами в данной сфере, служит своеобразной "визитной карточкой", открывающей двери для плодотворного взаимодействия с зарубежными космическими агентствами и исследовательскими коллективами.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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