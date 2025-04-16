Россию — в космос: раскрыты научные планы РФ

В ходе рабочего визита в Московский государственный технический университет имени Баумана президент России Владимир Путин встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих конструкторских бюро.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Звездное пространство

Эта встреча стала не просто протокольным событием — она превратилась в своеобразный мост между поколениями учёных, инженеров и мечтателей, которые сегодня определяют будущее российской космонавтики. И одна из ключевых тем разговора касалась самого что ни на есть "большого космоса": Владимир Путин подтвердил, что Россия всерьёз намерена вернуться в число лидеров по изучению дальнего космоса — с прицелом на Луну и Марс.

По словам главы государства, отечественная космическая отрасль уже располагает планами по масштабному исследованию этих небесных тел. Путин напомнил о выдающемся наследии советской космонавтики — например, о легендарной посадке аппарата "Венера-7" на поверхность Венеры в 1970 году.

Тогда, напомнил президент, инженерам и учёным удалось совершить, казалось бы, невозможное: отправить зонд на планету, где температура достигает 400-500 градусов по Цельсию, и получить оттуда научные данные. Этот исторический успех, по мнению Путина, должен стать вдохновением для современных исследователей — ведь если полвека назад в СССР смогли "оседлать" столь враждебную среду, то сегодня Россия вполне способна взяться за не менее амбициозные задачи.

Уточнения

"Венера-7" - автоматическая межпланетная станция (АМС), предназначенная для исследования Венеры; создана на Машиностроительном заводе имени С. А. Лавочкина.

