На встрече со студентами Московского государственного технического университета. президент России Владимир Путин затронул любопытный аспект международных отношений в космической сфере.
Несмотря на то, что Евросоюз фактически свёл к нулю сотрудничество с Российской Федерацией в области космоса, оборудование российского производства по-прежнему успешно функционирует на европейских космических станциях и исследовательских объектах.
Этот парадокс, по мнению Путина, ярко иллюстрирует: даже в условиях жесточайших санкций научный и инженерный задел России остаётся настолько качественным и востребованным, что его невозможно просто "отменить" или заменить в одночасье.
Как подчеркнул президент, ещё несколько лет назад Москва и европейские партнёры активно взаимодействовали в космических проектах — от фундаментальных исследований до совместных миссий. Но после начала украинского кризиса Брюссель принял решение о заморозке большей части кооперации с РФ в этой области. Логично было бы предположить, что теперь европейцы либо демонтируют, либо просто отключат "российский сегмент" в своих космических программах. Однако практика показывает обратное.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.
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