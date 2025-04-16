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Сделано в России: космические станции Европы сделаны на разработках РФ

Наука

На встрече со студентами Московского государственного технического университета. президент России Владимир Путин затронул любопытный аспект международных отношений в космической сфере.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Несмотря на то, что Евросоюз фактически свёл к нулю сотрудничество с Российской Федерацией в области космоса, оборудование российского производства по-прежнему успешно функционирует на европейских космических станциях и исследовательских объектах.

Этот парадокс, по мнению Путина, ярко иллюстрирует: даже в условиях жесточайших санкций научный и инженерный задел России остаётся настолько качественным и востребованным, что его невозможно просто "отменить" или заменить в одночасье.

Как подчеркнул президент, ещё несколько лет назад Москва и европейские партнёры активно взаимодействовали в космических проектах — от фундаментальных исследований до совместных миссий. Но после начала украинского кризиса Брюссель принял решение о заморозке большей части кооперации с РФ в этой области. Логично было бы предположить, что теперь европейцы либо демонтируют, либо просто отключат "российский сегмент" в своих космических программах. Однако практика показывает обратное.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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