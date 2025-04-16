Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На пульсе науки: студенты МГТУ Баумана встретились с Путиным
Взлом через Word: Запад попытался взломать оборонное предприятие РФ, подробности
10 городков Вирджинии, которые круче любого мегаполиса
Возвращение СССР: в России ответили на отзыв независимости Украины
Режиссёр сериала Склиф раскрыла профнепригодность Асмус: что произошло на съёмках?
Переход на индукцию: плюсы и минусы, которые стоит учесть перед покупкой
Икарус — автобус, который возил целый Советский Союз
Пять причин, почему кошка трётся о вас и что с этим делать
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить

Требуется Россия: судьба космических проектов РФ и США

Наука

В ходе встречи со студентами Московского государственного технического университета имени Баумана президент России Владимир Путин затронул одну из самых неожиданных и обнадёживающих тем на фоне глобальной геополитической напряжённости — сотрудничество с США в космической сфере.

Земля из космоса
Фото: Веб-сайт НАСА
Земля из космоса

По словам главы государства, несмотря на серьёзные разногласия между двумя странами и введение взаимных ограничений в ряде областей, совместные проекты в космосе продолжают успешно реализовываться.

Путин подчеркнул, что Россия и Америка демонстрируют редкий пример стабильности и прагматизма именно в этой высокотехнологичной отрасли. В то время как европейские партнёры предпочли заморозить своё участие в ряде космических инициатив, очевидно поддавшись политическому давлению, российско-американское взаимодействие не только сохраняется, но и развивается. Фактически, космос стал той уникальной зоной, где даже сложные межгосударственные противоречия не смогли прервать научный диалог.

По мнению президента, это не случайность, а вполне осознанный выбор обеих сторон. Космические исследования — слишком стратегическая и долгосрочная сфера, чтобы поддаваться сиюминутной политической конъюнктуре. За минувшие десятилетия Россия и США накопили огромный опыт именно в совместных проектах: начиная от легендарной программы "Союз-Аполлон" 1970-х годов и заканчивая нынешним сотрудничеством на МКС.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Красота и стиль
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны Аудио 
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Еда и рецепты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи Аудио 
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Последние материалы
Взлом через Word: Запад попытался взломать оборонное предприятие РФ, подробности
10 городков Вирджинии, которые круче любого мегаполиса
Возвращение СССР: в России ответили на отзыв независимости Украины
Режиссёр сериала Склиф раскрыла профнепригодность Асмус: что произошло на съёмках?
Переход на индукцию: плюсы и минусы, которые стоит учесть перед покупкой
Икарус — автобус, который возил целый Советский Союз
Пять причин, почему кошка трётся о вас и что с этим делать
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить
Иван Ургант возродил рубрику Взгляд снизу и обратился к зрителям: не забывайте!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.