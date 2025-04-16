Требуется Россия: судьба космических проектов РФ и США

В ходе встречи со студентами Московского государственного технического университета имени Баумана президент России Владимир Путин затронул одну из самых неожиданных и обнадёживающих тем на фоне глобальной геополитической напряжённости — сотрудничество с США в космической сфере.

Фото: Веб-сайт НАСА Земля из космоса

По словам главы государства, несмотря на серьёзные разногласия между двумя странами и введение взаимных ограничений в ряде областей, совместные проекты в космосе продолжают успешно реализовываться.

Путин подчеркнул, что Россия и Америка демонстрируют редкий пример стабильности и прагматизма именно в этой высокотехнологичной отрасли. В то время как европейские партнёры предпочли заморозить своё участие в ряде космических инициатив, очевидно поддавшись политическому давлению, российско-американское взаимодействие не только сохраняется, но и развивается. Фактически, космос стал той уникальной зоной, где даже сложные межгосударственные противоречия не смогли прервать научный диалог.

По мнению президента, это не случайность, а вполне осознанный выбор обеих сторон. Космические исследования — слишком стратегическая и долгосрочная сфера, чтобы поддаваться сиюминутной политической конъюнктуре. За минувшие десятилетия Россия и США накопили огромный опыт именно в совместных проектах: начиная от легендарной программы "Союз-Аполлон" 1970-х годов и заканчивая нынешним сотрудничеством на МКС.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года).

