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На пульсе науки: студенты МГТУ Баумана встретились с Путиным

2:25
Наука

В среду президент России Владимир Путин посетил Московский государственный технический университет имени Баумана — один из старейших и самых авторитетных технических вузов страны.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Владимир Путин

Цель визита была особенной: пообщаться со студентами и отметить победителей грантового конкурса студенческих конструкторских бюро.

Эта встреча стала не просто протокольным мероприятием, а своеобразным "мостиком" между поколениями — от опытных учёных до молодых талантов, которые уже сегодня определяют будущее российской инженерии и науки.

В основе события лежала уникальная платформа — объединённое Студенческое конструкторское бюро (СКБ) МГТУ, которое уже несколько лет служит кузницей кадров для самых прорывных проектов. Фактически, это не просто студенческая организация, а полноценный инженерный центр, где будущие конструкторы, программисты и исследователи получают реальный опыт работы над сложными задачами.

На сегодняшний день в состав СКБ входят около двух сотен наиболее активных и талантливых студентов университета. Однако география влияния бюро гораздо шире: ежегодно свыше 2 тысяч учащихся из разных факультетов так или иначе вовлечены в мероприятия и проекты СКБ.

Что делает это студенческое объединение по-настоящему уникальным? Прежде всего, его структура. Здесь действуют четыре взаимодополняющие команды, каждая из которых заточена под конкретное направление науки и техники. Во-первых, это учебно-научный центр "Молодёжный космический центр" — площадка, где начинающие инженеры погружаются в реальные задачи космической отрасли, от спутниковых систем до перспективных ракетных разработок.

Во-вторых, учебно-научный молодёжный центр "Гидронавтика", где моделируются и испытываются подводные аппараты и технологии освоения Мирового океана. Третьим флагманом является научно-образовательный центр "Формула Студент" — здесь студенты конструируют гоночные болиды по международным стандартам, участвуя в мировых чемпионатах инженерного творчества. И наконец, центр молодёжной робототехники — инкубатор для будущих создателей умных машин, беспилотников и автоматизированных систем.

Уточнения

Моско́вский госуда́рственный техни́ческий университе́т им Н Э Ба́умана - российский национальный исследовательский университет, научный центр, особо ценный объект культурного наследия народов России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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