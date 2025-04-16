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Парад изобретений: работы студентов МГТУ Баумана оценены на высшем уровне

3:35
Наука

В среду президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Московский государственный технический университет имени Баумана, где ему представили выставку новейших разработок учёных и инженеров этого ведущего технического вуза страны.

Схема, технологии
Фото: commons.wikimedia.org by El contenido de Pixabay se pone a su disposición en los siguientes términos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Схема, технологии

Мероприятие стало не просто ознакомительной экскурсией — оно продемонстрировало, как тесно российская наука и промышленность работают над укреплением обороноспособности и развитием ключевых отраслей экономики.

Одним из центральных экспонатов выставки стал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Дельта У", оснащённый двигателем внутреннего сгорания. По данным материалов, подготовленных пресс-службой Кремля специально к визиту главы государства, этот компактный дрон обладает впечатляющими характеристиками: дальность полёта достигает 380 километров, он может нести полезную нагрузку массой до 5 килограммов, находиться в воздухе до двух часов и развивать скорость до 230 километров в час. Фактически, "Дельта У" — это готовое решение для разведывательных и оперативных задач, где требуется автономность и высокая манёвренность.

Не менее интересными оказались разработки в сфере маскировки и спецодежды для военных. Учёные МГТУ представили два мультиспектральных костюма — "META Z" и "META O", созданных для разных тактических сценариев.

Первый предназначен для высокоманёвренных групп (штурмовиков, разведчиков, рейдовиков), действующих в тёплое время года, где важна не только скрытность, но и свобода движений.

Второй вариант, "META O", рассчитан на специалистов, выполняющих статичные задачи, — например, длительные наблюдения или засады. Особенность обоих комплектов — инновационная система быстрых застежек, позволяющая бойцам мгновенно переходить от скрытного режима к активным действиям. По сути, это не просто камуфляж, а целая технологическая платформа для повышения эффективности боевых подразделений.

Значительная часть экспозиции была посвящена транспортным и инженерным решениям будущего.

Посетителям демонстрировались трелевочный трактор "Лесник-2", предназначенный для работы в сложных лесных условиях, электрический минипогрузчик для городской инфраструктуры, вездеходный багги "Чаборз М4" и целая линия современной спецтехники. Особое внимание привлекал автобус ЛиАЗ "New Generation" — наглядный пример того, как университетские разработки уже сегодня задают вектор развития гражданского машиностроения.

Однако не только прикладные образцы военной и гражданской техники впечатлили президента. Владимир Путин детально ознакомился с проектом "Квантум Парк" — будущим междисциплинарным кластером МГТУ, который объединит квантовые, фотонные и флюидные технологии в едином пространстве. На выставке был представлен масштабный макет нового корпуса площадью почти 14 тысяч квадратных метров (точнее, 13 845 м²), уже полностью построенного и оснащённого мультимедийным оборудованием.

По замыслу создателей, здесь разместятся 25 узкоспециализированных лабораторий, где будут вестись не только научные исследования, но и опытно-конструкторские работы, а также контрактное производство высокотехнологичных изделий.

Уточнения

Моско́вский госуда́рственный техни́ческий университе́т им Н Э Ба́умана— российский национальный исследовательский университет, научный центр, особо ценный объект культурного наследия народов России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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