Станция из будущего: в Японии за 3 часа построили вокзал — что скрывается за этим

В Японии вновь переписали правила игры — и на этот раз в строительстве. Менее чем за одну ночь здесь возвели полноценный железнодорожный вокзал… с помощью 3D-принтера.
Всего месяц назад компания West Japan Railway объявила о сносе 75-летнего деревянного здания станции Хацусима (префектура Вакаяма).
На его месте должно было появиться новое — более современное и сейсмоустойчивое. Но никто не ожидал, что весь процесс займёт… всего 3 часа.
Все элементы будущего вокзала были заранее напечатаны на 3D-принтере с использованием оборудования от Serendix.
Готовые модули доставили прямо на станцию поездом, а сборку провели в промежутке между последним вечерним и первым утренним рейсом. Проект стартовал 11 марта, а уже в ночь на 26-е строительство было полностью завершено.
Это не просто инженерное чудо, а шаг к революции в строительстве. Здание вокзала потребовало вдвое меньше бетона по сравнению с традиционными методами, а значит — вдвое меньше вреда для экологии.
И всё это — с сохранением прочности и сейсмостойкости, соответствующих японским стандартам.
West Japan Railway Company также называемое JR West (яп. JR西日本 Джэйару Ниси-Нихон), — одна из компаний группы Japan Railways Group (JR Group), работающая на западе Хонсю.
3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.
Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?