Станция из будущего: в Японии за 3 часа построили вокзал — что скрывается за этим

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

В Японии вновь переписали правила игры — и на этот раз в строительстве. Менее чем за одну ночь здесь возвели полноценный железнодорожный вокзал… с помощью 3D-принтера.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info поезд

Что произошло?

Всего месяц назад компания West Japan Railway объявила о сносе 75-летнего деревянного здания станции Хацусима (префектура Вакаяма).

На его месте должно было появиться новое — более современное и сейсмоустойчивое. Но никто не ожидал, что весь процесс займёт… всего 3 часа.

Как это возможно?

Все элементы будущего вокзала были заранее напечатаны на 3D-принтере с использованием оборудования от Serendix.

Готовые модули доставили прямо на станцию поездом, а сборку провели в промежутке между последним вечерним и первым утренним рейсом. Проект стартовал 11 марта, а уже в ночь на 26-е строительство было полностью завершено.

Почему это важно?

Это не просто инженерное чудо, а шаг к революции в строительстве. Здание вокзала потребовало вдвое меньше бетона по сравнению с традиционными методами, а значит — вдвое меньше вреда для экологии.

И всё это — с сохранением прочности и сейсмостойкости, соответствующих японским стандартам.

Финансовый эффект тоже впечатляет:

Если раньше строительство подобной станции занимало два месяца и требовало участия множества специалистов, то теперь это вопрос часов и значительно меньших затрат.

Итоговая стоимость такого вокзала — примерно в два раза ниже традиционной.

Уточнения

West Japan Railway Company также называемое JR West (яп. JR西日本 Джэйару Ниси-Нихон), — одна из компаний группы Japan Railways Group (JR Group), работающая на западе Хонсю.



3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.

