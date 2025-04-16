Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Самые длинные органические структуры, когда-либо обнаруженные на Марсе, были найдены в кратере Гейла. И что поразительно — их возраст составляет 3,7 миллиарда лет. Это примерно то время, когда на Земле только-только зарождалась жизнь.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Открытие сделали учёные из французского CNRS при участии исследователей из США, Мексики и Испании. Работы проводились с помощью прибора SAM, установленного на борту марсохода Curiosity, который с 2012 года изучает марсианскую поверхность.

Что именно нашли

Речь идёт о длинных углеродных цепочках из 12 атомов углерода — структуры, которые на Земле встречаются среди жирных кислот. Такие соединения обычно появляются в результате биологических процессов. В условиях Марса они могли сохраниться благодаря холодному климату и отсутствию тектонической активности.

Удивительно, что химическая структура находки схожа с веществами, формирующимися при жизни организмов на Земле.

Что это значит

Это ещё не доказательство существования жизни на Марсе, но находка подтверждает наличие условий для её зарождения в далёком прошлом. Кроме того, она показывает, что биоподобные молекулы способны сохраняться миллиарды лет, если условия стабильны.

А как насчёт микробов

Ранее учёные смоделировали марсианские условия и предположили, что в пузырьках талой воды внутри полостей пыльного льда могли выжить фотосинтезирующие микробы. Там есть всё необходимое: вода, углекислый газ и проникающий через лёд свет. Сам лёд может защищать такие формы жизни от радиации и космических лучей.

Что дальше

Находка прокладывает путь новым миссиям, направленным на поиск следов древней или существующей жизни на Марсе. Возможно, уже в ближайшие годы мы узнаем, была ли четвёртая планета от Солнца когда-то живой.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. .

