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Французский стартап бросил вызов Google и Microsoft — и это может сработать

2:40
Наука

Молодая компания из Франции решила бросить вызов техногигантам и предложить нечто, чего до сих пор не хватало в AI-среде. Их продукт уже заинтересовал крупных игроков — и это только начало.

Руки на клавиатуре
Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки на клавиатуре

Единая платформа на базе ИИ

Delos Intelligence — амбициозный стартап, появившийся летом 2023 года. За его созданием стоят два брата — Пьер и Тибо де ла Гран'Рив. Их цель — объединить в одном пространстве ключевые инструменты для работы в офисе: хранение документов, переводы, поиск, рассылка бюллетеней, написание писем и даже автоматические отчёты о встречах. Всё это — в единой оболочке на базе искусственного интеллекта.

Идея проста: предложить компаниям удобный, гибкий и понятный инструмент, который не требует десятков отдельных подписок.

"Сегодня в цепочке искусственного интеллекта у вас есть стартапы, которые обучают языковым моделям, Gafam, для которых переход к искусственному интеллекту не так очевиден, и молодые компании, которые делают вещи очень вертикально, с интересными, но гиперфрагментированными решениями, которые требуют увеличения количества подписок", — объясняет сооснователь Тибо де ла Гран'Рив.

Чем отличается Delos?

На первый взгляд, платформа похожа на то, что предлагают Microsoft или Google. Но есть ключевое отличие: Delos объединяет всё в одном окне. Это позволяет экономить время, упрощает навигацию и устраняет барьеры между задачами.

Сервис размещается в Европе, благодаря хостингу от Scaleway. Это особенно важно для компаний, заботящихся о защите данных и соблюдении законодательства ЕС.

Клиенты, деньги и планы

Уже сейчас продукт Delos продаётся по модели SaaS за 25 евро в месяц с одного пользователя. Среди клиентов — такие крупные компании, как TotalEnergies, Best Western и Casino.

Чтобы масштабироваться, команда привлекла 2,5 млн евро в раунде seed. В числе инвесторов — Kima Ventures (семейный фонд Ксавье Ниеля) и соучредители французского единорога Pigment.

Новый подход к конкуренции

Delos понимает, что напрямую соревноваться с Microsoft Office и Google Workspace непросто. Поэтому команда делает ставку на партнёрства с консалтинговыми агентствами и хостинг-провайдерами, чтобы мягко и эффективно зайти в компании через доверенные каналы.

Уточнения

SaaS (англ  software as a service — программное обеспечение как услуга; также англ. software on demand — программное обеспечение по требованию) — одна из форм облачных вычислений, модель обслуживания, при которой подписчикам предоставляется готовое прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое сервис-провайдером.

Microsoft Corporation («Ма́йкрософт») — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники (Xbox и тд).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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