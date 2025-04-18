Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кажется удобным, но мешает жить: правда об угловом диване
Море, пляж и поиск на 261 тысячу кликов: туристы штурмуют Google в поиске этого райского места
Не игнорируйте усталость: это может быть сигналом болезней щитовидки и сердца
Три года в бетонной темнице: как щенок выжил без света и людей
Внедорожник будущего: Genesis показал, каким будет автомобиль мечты
Раскрыта новая заработная плата Вирджила ван Дейка — третья по величине в Премьер-лиге
Шарка сливы: как распознать смертельное вирусное заболевание и что делать с поражённым деревом
Минус 5 лет на лицо: напиток, который работает как антиэйдж-средство
Безруков объяснил, почему отправил жену одну на Московский кинофестиваль

Чудо природы: как всего один продукт может обратить вспять гипертонию

Наука

Новое исследование ставит под сомнение традиционное представление о борьбе с гипертонией. Ограничение соли — не единственный способ контроля давления. Повышение уровня калия в рационе может оказаться даже более эффективным.

Банан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банан

Калий и натрий — важнейшие электролиты, которые участвуют в передаче электрических сигналов и поддержании водного баланса. Но именно баланс между ними играет решающую роль в поддержании стабильного кровяного давления. Учёные отмечают, что современная западная диета богата натрием и бедна калием, что может объяснять высокую распространённость гипертонии в развитых странах.

В прошлом, когда рацион человека включал большое количество фруктов и овощей, организму было проще поддерживать необходимое соотношение минералов. Сегодня же бананы, брокколи и другие калийсодержащие продукты могут стать настоящим оружием в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Математические модели, использованные в исследовании, помогли понять, как именно соотношение калия и натрия влияет на кровяное давление. Интересно, что мужчины, у которых давление повышается легче, зачастую лучше реагируют на увеличение калия в рационе, чем женщины в пременопаузе.

Авторы подчёркивают: такие модели позволяют быстро, недорого и этично анализировать влияние различных факторов на организм, что делает их ценным инструментом в современной медицине.

Итог ясен: вместо того чтобы просто снижать потребление соли, стоит сосредоточиться на повышении уровня калия в пище — это может быть ключом к здоровью сердца и сосудов.

Уточнения

На́трий (химический символ — Na, от лат. Natrium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Атомный номер — 11.

Ка́лий (химический символ — K, от лат. Kalium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 19.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Красота и стиль
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук Аудио 
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Садоводство, цветоводство
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Последние материалы
Чудо природы: как всего один продукт может обратить вспять гипертонию
Вы заметили, как одна кошка вылизывает другую: это не просто дружба
Советская Пасха на даче: запах дыма, печки и кулича
Почему 500 евро могут исчезнуть из обращения? Судьба высоких номиналов
Мбаппе стал козлом отпущения: он перешёл в Реал как король, но покинул поле под оглушительный свист
Полезные перекусы, которые изменят ваше питание — проверьте сами
Алёну Водонаеву восхитил Марк Эйдельштейн: милый и образованный
Китай показал, как должен выглядеть семейный автомобиль будущего
Модный ремонт, а на полу удлинители — как не допустить таких промахов
Повербанки под запретом: авиакомпании объясняют опасность литий-ионных аккумуляторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.